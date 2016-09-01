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〈中部〉三度爭師鐸獎 竹高呂怡穎獲殊榮

2016-09-01

〔記者劉濱銓／南投報導〕國立竹山高中音樂老師呂怡穎在校教書廿年，近日獲選教育部師鐸獎，帶領學生參加全國音樂賽已連續八年獲優等，呂透過「高峰經驗」鼓勵學子，找機會、找舞台展現優點，學生也因此找到揮灑自我的小宇宙，努力綻放著能量。

呂怡穎過去曾獲學校薦舉二度參與師鐸獎遴選，卻都與獎座失之交臂，如今第三度叩關終於獲得教育界最高榮譽，與縣內漳興國小校長林宜城同獲教學類師鐸獎殊榮，教師節當天也將和行政類師鐸獎得主延和國中校長林紹湖接受表揚。

呂怡穎表示，獲獎讓她感到榮幸又欣慰，合唱團能屢獲佳績都是學生們的功勞，她只是努力創造歌唱環境，讓學生願意開口唱，賽前也不會刻意加課，因為學生在龐大升學壓力下，有機會藉高歌紓壓勢必全力付出，而合唱都利用早自習，不影響正常上課，老師與校方都很支持，成員中也有一半是高三生，成為高中合唱團中少見組合。

呂怡穎也說，學生在合唱團不只學到和聲，還學到利用歌唱自我療癒能力，升學之路難免受挫，但學生可以透過歌唱發洩情緒，並喚醒自身最原始的動力，慢慢走出低潮，不僅求學受用，對未來人生之路也有幫助。而過去廿年來撒下的音樂種子，如今開花結果，自己也非常感動。

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  • 竹山高中音樂老師呂怡穎（右）榮獲教育部師鐸獎，校長陳漢銘（左）特別予以鼓勵。（記者劉濱銓攝）

    竹山高中音樂老師呂怡穎（右）榮獲教育部師鐸獎，校長陳漢銘（左）特別予以鼓勵。（記者劉濱銓攝）

  • 竹山高中音樂老師呂怡穎榮獲教育部師鐸獎，連續八年帶領學校合唱團參加全國音樂賽均獲優等。（竹山高中提供）

    竹山高中音樂老師呂怡穎榮獲教育部師鐸獎，連續八年帶領學校合唱團參加全國音樂賽均獲優等。（竹山高中提供）

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