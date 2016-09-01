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〈中部〉《享10公里免費》 中市108公車今起延駛草屯

2016-09-01

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕台中市108公車今日起將延駛到南投縣草屯鎮的南開科技大學，由於有搭乘十公里免費的優惠，南開科大開發深度導覽草屯APP，及草屯鎮公所提供免費三十部腳踏車，都將配合啟用，今日起就可免費出借給該校學生、民眾和外地遊客騎乘慢遊草屯。

台中市108線公車，今日起將從台中港尾（中清交流道）延駛到南投縣草屯鎮南開科技大學，該公車從中清交流道一路行經市區、大里、霧峰，再進入南投縣草屯鎮市區，終點是南開科技大學，每日尖峰時段約半小時一班，離峰時間則約一小時一班。該線不只對南開科大通勤學生有方便性，南開隔壁的旭光高中師生也同樣受惠。

台中市政府同樣給予南投縣民十公里免費的優惠，台中市府和南投縣府希望吸引更多學生和通勤族搭乘，也希望號召台中市民搭該線公車到草屯鎮甚至更遠到南投、國姓等地慢遊。

南開科大開發深度導覽草屯APP

南開科技大學為此開發草屯深度旅遊導覽的APP軟體，草屯鎮公所也配合該APP，免費提供三十部腳踏車在該校供借騎，該校學生或是一般民眾都可借騎，再利用APP在鎮內趴趴走，而APP和免費腳踏車借乘也都將在今日一併啟用。

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  • 台中市108公車今日起延駛到南投縣草屯鎮，終點站是南開科技大學。（記者陳鳳麗攝）

    台中市108公車今日起延駛到南投縣草屯鎮，終點站是南開科技大學。（記者陳鳳麗攝）

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