〈中部〉仁愛泰雅民族起源地 列文化景觀保護
2016-09-01
〔記者佟振國／仁愛報導〕仁愛鄉發祥村瑞岩部落Sbayan（斯巴陽平台）的 Pinsbkan（賓沙布干） 分散石，是泰雅族口傳歷史中的族群發源地，具有文化歷史意義，族人爭取妥善保存，縣府文化局經多次會勘審議，最近正式公告列為縣定文化景觀，部落居民開心之餘，也歡迎散居各地的族人常「回娘家」尋根。
瑞岩部落的「斯巴陽」平台佔地約一千七百多坪，位於投八十九線力行產業道路瑞岩支線二．一公里處，即在瑞岩舊部落下方，平台上矗立一大一小的黝黑岩石，泰雅族人稱為「賓沙布干」分散石，相傳是祖先開始分家之地，如今泰雅族人分布在新竹、桃園、新北等地，不論是神話、傳說、耆老口說歷史，都認同這裡就是泰雅族的起源地。
由於瑞岩部落「斯巴陽」及「賓沙布干」具有重要文化、歷史意義，今年四月部落積極爭取列為文化景觀，經縣府文化局依文化資產保存法及文化景觀登錄及廢止審查辦法，召開公聽會及文化審議委員實地履勘討論，已在八月十八日正式公告「斯巴陽泰雅民族起源地」為縣定文化景觀。
致力文化保存的多位耆老相當欣慰，強調這裡不僅是泰雅族的根，也要讓其他各族知道。縣府文化局指出，當地列為文化景觀即受文資法保護，不得隨意破壞，也將協助族人做好文化保存與維護，讓極具泰雅精神之地永久留存。
鄉長江子信則說，每年八月廿六日為泰雅族傳統歲時祭儀感恩祭，散居各地的族人會帶著年輕一代回到瑞岩部落尋根，公所也會妥善規劃相關文化活動。
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