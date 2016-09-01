〈中部〉新民國小弦笛樂 全縣4冠王

2016-09-01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕田中鎮新民國小弦笛樂團上月底參加彰化市長盃全縣音樂比賽，在六個分組中，拿下四個冠軍、二個優等，是全縣表現最出色的學校，校方昨天表揚參賽學生。

彰化市長盃弦笛比賽向來是各校樂團交流的一大盛事，新民國小六個參賽團隊，在弦樂老師呂思頤、林貞汝、喬聿雯、孫婉蓁及長笛老師莊佳欣、江玲君用心指導下，學生除了平日努力練習，暑假期間更是返校密集訓練，得以從這次全縣六十餘所參賽學校中脫穎而出，獲得好成績。

指導老師林貞汝指出，原本想平常心盡力了就好，但看到學校年年獲佳績，以及家長支持，學生求勝的旺盛鬥志，讓教師團隊及各團總監不敢掉以輕心，今年獲得創校以來最好的成績，一切辛苦都值得。

校長鄧仕文說，這群孩子總是優雅、自信的吹笛拉琴，弦笛團隊平日除了練習，也積極在各種場合展現成果，如高鐵站、田中舊街天受宮、校門口快閃、迎新表演、校慶等場合演出，讓學生比賽不怯場，用優美的音樂傳達自信，這些經驗未來對學生的學習都會是一大助力。