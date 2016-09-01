〈中部〉水泥牆也能3D列印 雲科大秀創意

2016-09-01

〔記者詹士弘／斗六報導〕水泥牆也能用三Ｄ列印！雲林科技大學創意工場開辦「實蹤創造工作營」，吸引國內外上百名專家學員投入，發揮創意創造個人化作品，並寫下台灣以機器人混凝土列印水泥曲牆、標誌等作品的首例。

「三Ｄ列印水泥牆只需要一天時間，省時、省錢更省人力。」瑞士聯邦理工大學盛郁庭表示，相較於傳統水泥施工方法，機器人混凝土列印可以創出更多不同紋理的表面、不規則曲面，透過機器人手臂精準控制的三維形體，可呈現不同於傳統垂直的水泥牆板結構，自造者可無限制的發揮創意構想。

獨步全球、以曲牆結構工法興建的台中歌劇院，被國際媒體列為「世界九大新地標建築」，但在水泥三Ｄ列印技術引進後，先進的建築技術變得不再那麼獨特困難。

設計學院主任李傳房指出，三Ｄ列印水泥牆及水泥作品的技術來自瑞士，透過機械手臂及特製噴頭，可在短時間及低成本下，用水泥材料列印出少量多樣的創作成品，面對建築工人未來將日益短缺的趨勢下，從事創意設計的自創者如能善用機械手臂及三Ｄ列印的技巧，將使創意商品化變得更加容易。