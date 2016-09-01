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〈中部〉助警抓賊 巡守隊長好英勇

2016-09-01

〔記者廖淑玲／元長報導〕元長鹿寮巡守隊隊長陳元豐昨天協助鹿寮所所長張添財破獲一起竊盜毒品案，在菜市場裡合力將吳姓竊賊逮捕，頓成菜市場英雄，市場內津津樂道，也讓鹿寮巡守隊聲名大噪，吸引村民加入。

成立逾十四年的鹿寮巡守隊現有成員卅餘人，平日協助警方參與維護治安工作，每晚九點至隔天凌晨一點分組協同警方加強巡邏瓦磘、鹿北、鹿南等村落，與鹿寮派出所互動良好。

前天鹿寮所受理一起竊案，被害人放置在機車置物箱裡的皮包及手機遭竊，所長張添財通報涉案人照片，並請求巡守隊協助加強巡邏。

陳元豐昨天上午經過鹿寮菜市場一處菜攤前，驚見一名男子酷似該竊盜案吳姓竊嫌，隨即打電話報警，待張添財抵達後合作將吳男逮捕，再帶吳男返回其住處，查扣安非他命吸食工具與海洛因注射針筒，訊後依竊盜罪、毒品危害防制條例移送。

陳元豐的義行頓時在菜市場傳開，擔任巡守隊長的他還趁機大肆宣導，邀請大家加入巡守隊，成了巡守隊的活招牌。

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  • 元長鹿寮巡守隊隊長陳元豐（左）協助警方破案，成了菜市場英雄。（記者廖淑玲攝）

    元長鹿寮巡守隊隊長陳元豐（左）協助警方破案，成了菜市場英雄。（記者廖淑玲攝）

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