〈中部〉助警抓賊 巡守隊長好英勇
2016-09-01
〔記者廖淑玲／元長報導〕元長鹿寮巡守隊隊長陳元豐昨天協助鹿寮所所長張添財破獲一起竊盜毒品案，在菜市場裡合力將吳姓竊賊逮捕，頓成菜市場英雄，市場內津津樂道，也讓鹿寮巡守隊聲名大噪，吸引村民加入。
成立逾十四年的鹿寮巡守隊現有成員卅餘人，平日協助警方參與維護治安工作，每晚九點至隔天凌晨一點分組協同警方加強巡邏瓦磘、鹿北、鹿南等村落，與鹿寮派出所互動良好。
前天鹿寮所受理一起竊案，被害人放置在機車置物箱裡的皮包及手機遭竊，所長張添財通報涉案人照片，並請求巡守隊協助加強巡邏。
陳元豐昨天上午經過鹿寮菜市場一處菜攤前，驚見一名男子酷似該竊盜案吳姓竊嫌，隨即打電話報警，待張添財抵達後合作將吳男逮捕，再帶吳男返回其住處，查扣安非他命吸食工具與海洛因注射針筒，訊後依竊盜罪、毒品危害防制條例移送。
陳元豐的義行頓時在菜市場傳開，擔任巡守隊長的他還趁機大肆宣導，邀請大家加入巡守隊，成了巡守隊的活招牌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
藥頭拒捕欲撞警 警開10多槍逮人
陳姓、程姓販毒男女，8月30日駕車在南投市區活動被員警掌握，警方發動圍捕時遭毒販駕車企圖衝撞，連開10多槍射破車胎，嫌犯棄車逃逸，經大批警力追捕才壓制兩人，昨也循線逮捕另5名共犯，訊後依違反毒品危害防…
網友回應
熱門新聞
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外
- 緬甸政府與少數民族領袖會談
- 與北市府恩怨一次了斷 3聯開案 日勝生認賠近6億
- 電視主持人夫妻涉吸金 一審無罪
- 戴佩妮狂野驚呆公婆 三倍奉還 當媽再看看
- 不當黨產會揭牌 林全：建立政黨公平競爭
- 日研究:吸菸導致22種癌症等疾病
- 樂陞案騙局？ 董座自比馬雲擋箭
- 00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 高畑裕太遭起底 高中外號「暴露狂」
- 31公分的距離…盧彥勳挨61愛司 新紀錄苦主
- 深陷政治危機 南美洲3國女總統怎麼了
- 傳訊陳建仁？ 檢︰只是證人
- 南市議長補選╱民進黨人選 賴美惠呼聲高
- 罕見強颱襲日 安養院發現9遺體
- 新加坡茲卡增至115例 首見孕婦染病
- 勇士迷等著嗨 4巨頭10/2合體
- 小小黃擴至六縣市 創下交通奇蹟
- 視網膜剝離拖一週 女學生險瞎掉
- 見正妹凍袂條 7旬翁公車站磨鳥
- 泰梅爾宣誓就任巴西新總統
- 不當黨產會5552萬預算 綠力挺 藍喊砍
- 中年兒子淪毒蟲 辛苦賣菜繳罰金
- 闔家歡聚 瘋烤肉
- 自由廣場》談吳澧培「開礮」
- 34台灣人涉詐騙 亞美尼亞境管
- 董事長閃辭 兆豐金官派董事可能全換
- 自由廣場》看著兒子…兩個九三不上凱道的父親有話說
- 勇虎戰車又出事 射擊後砲管斷裂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lai Su-ju guilty verdict upheld by High Court
- 吃完情人餐 孕婦虐死男友兒
- 巴西參議院剝奪羅賽芙總統職務
- 議員賭場、賭博電玩案 高市警大懲處
- 奧運金不怕火煉 穆雷開紅盤
- 球員工會理事長胡金龍表態 請採唯一係數值
- 退休警被倒會… 以牙還牙吸金2億
- 浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
- 戴爾收購EMC 中國點頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉助警抓賊 巡守隊長好英勇
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分