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〈中部〉猴子文創商品設計 樹德、聯大奪銀獎

2016-09-01

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市文化局舉辦第一屆「猴子主題文化創意商品設計比賽」，共九十件作品參賽，評選結果，金獎從缺，銀獎由樹德科技大學設計系團隊「龍興」、聯合大學工業設計系團隊「NUU FOUR」獲獎，市文化局表示，評審委員認為作品水準不到金獎標準，因此從缺。

樹德科大「龍興」成員為姚穎良、陳文亮、林雅純、許夢吟，作品「孫悟空的文房四寶」，是以孫悟空頭部為造型的削鉛筆機，當鉛筆放入耳朵，就像他在拿金箍棒使用，且因底座設有重力裝置，讓他前後左右搖晃都不會倒，充滿趣味性。

姚穎良表示，設計重力裝置時最困難，如未抓準比重，放鉛筆削筆時就會左、右歪，為此重做好幾次，原以為可以獲得第一名，不料金獎從缺，感覺「有點沮喪。」

另一組銀獎作品「三雕猴」，是由「NUU FOUR」高婉庭、胡禕麟、康芷瑋、黃郁舒等大學生一起製作；高婉庭說，靈感來自「不見、不聞跟不聽」三猿形象，成員討論後，用3D列印技術製作為調味料罐，能得獎很驚喜。

銅獎則有林榮山、陳淑美、王筱菁獲得，得獎作品明起到十月三十日在市立博物館二樓石猴特展區展出。

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  • 聯合大學工業設計系團隊「NUU FOUR」設計的作品「三雕猴」，用3D列印技術製作為調味料罐。（記者王善嬿翻攝）

    聯合大學工業設計系團隊「NUU FOUR」設計的作品「三雕猴」，用3D列印技術製作為調味料罐。（記者王善嬿翻攝）

  • 樹德科大師生組成的團隊「龍興」，以孫悟空的金箍棒為靈感製作削鉛筆機，兼具實用跟創意獲銀獎。（記者王善嬿翻攝）

    樹德科大師生組成的團隊「龍興」，以孫悟空的金箍棒為靈感製作削鉛筆機，兼具實用跟創意獲銀獎。（記者王善嬿翻攝）

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