〈南部〉體育班、教練 訂定淘汰機制

2016-08-31

教練甄選報名週五中午截止

〔記者劉婉君／台南報導〕市立各級學校專任教練聯合甄選，今年共有十一項十六個正式名額，招生簡章公告及報名至九月二日中午十二時截止，九月六日初試、十一日複試，全市卅二校體育班，將有廿四校配有正式教練，並推動體育班進退場及專任教練淘汰機制，全國賽績效表現不好的體育班將停招，約僱教練薪資也會依績效成績，分為五級敘薪。

南市目前專任教練有六十六名，其中正式廿名、約僱四十六名，配置在十八個運動專項內，今年增聘十五名正式教練，再加上一名退休職缺，新增射箭、帆船、划船、舉重等南市優勢項目，以及跆拳、棒球。為了讓各體育班及專任運動教練了解未來發展方向，市長賴清德昨天並召開座談會，說明未來政策方向，與校方及教練交換意見。

教育局表示，未來將配合體育班績效評鑑，逐年增加正式專任運動教練員額，體育班將有進退場機制，學校必須具有良好的參賽成績，才能申請新設置體育班，沒有全國正式比賽績效、選手未持續升學培訓者，則將停招。淘汰績效不佳的體育班後，將完成各體育班皆配有正式教練的目標，補足各校體育班基層人力。

專任教練績效評量也將落實，並建立淘汰機制，教練績效不佳者，將不予續聘。約僱教練部分，也會打破固定薪資的方式，改為依據績效高低，分為五級敘薪，提高績優教練的薪資，績效不佳者則減薪或不續聘。

賴清德表示，希望透過鼓勵績優學校教練及建立績效退場機制，建構獎優汰劣的環境，提升體育班培訓品質，讓所有體育班的孩子都可在專長領域中得到良好的教育機會，找到適合的舞台，也為南市及國家爭取榮譽。