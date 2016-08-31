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〈南部〉和旺炒股案 前警副分局長起訴

2016-08-31

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦和旺炒股案，去年九月已將和旺前董事長劉永祥等十人起訴，檢方清查和旺爆發鉅額違約交割及跳票的內幕，查出時任高雄市警局楠梓分局副分局長、警階二線四星的黃武璋，經由綽號「PETER」的炒手陳建霖 （未到案，通緝中）介紹，涉與親友集資並代操炒作和旺股價，昨依違反證券交易法將他起訴。

去年九月，檢方認定和旺前董事長劉永祥涉挪用公款五億一千三百萬元，用於清償個人債務，還與股市作手合謀炒作和旺股價，依違反證交法之重大背信、侵占及刑法背信等罪，將劉永祥等十人起訴；至於炒手陳建霖等三人，因未到案而遭通緝。檢方查出，一○二年至去年四月，和旺遭劉永祥及多名金主鎖定，股價從每股十八元被炒到七十四元；不認識劉永祥的黃武璋，則是經由陳建霖介紹，找來親友集資上千萬元，並涉替親友代操炒股。

檢方調查，黃武璋因進場時間晚，起初雖曾小賺一筆，後來卻賠光獲利，他為求翻盤還反手放空和旺，因而遭辦案人員鎖定；黃武璋到案後否認炒股，辯稱只是聽信明牌，訊後被諭令三百萬元交保；據悉，他已於今年六月辦理退休。

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