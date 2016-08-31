〈南部〉龍眼乾價翻倍 內門龍鳳酥凍漲搶市
2016-08-31
〔記者黃佳琳／高雄報導〕受今年初霸王級寒流影響，夏季盛產的龍眼歉收，導致價格水漲船高，但標榜純手工、無添加防腐劑的內門農會「龍鳳酥」，今年決定不漲價，維持去年價格積極搶市，希望藉此幫農民行銷。農會總幹事洪輝煌說，龍鳳酥內餡富含果乾，且都是純正的水果製成，絕對符合現代人養生的口味。
三年前由內門農會推出的「龍鳳酥」，是在鳳梨酥內餡加入龍眼乾提味，鳳梨酥內餡以金鑽十七號鳳梨取代土鳳梨，微帶酸味的金鑽鳳梨內餡打破以往「死甜」口感，獲得好評，去年中秋檔期更熱銷萬盒。
洪輝煌指出，今年受龍眼歉收影響，龍眼價格漲了一倍，但為了嘉惠消費者，農會決定不計成本，將龍鳳酥的售價「凍漲」，今年售價維持和去年一樣，十二塊裝的龍鳳酥售價三百五十元，平均一塊不到卅元，物美價廉，果然成功吸引消費者選購，目前已熱銷三千盒以上。
由於龍鳳酥是純手工製作，一天僅能出貨三百盒左右，內門農會更動員農會所有員工「下海」幫忙，連會計小姐也成為烘焙高手。洪輝煌表示，龍鳳酥成功熱銷的背後，是全體農會員工和農民協力而成，農民採收水果後可直送農會食品加工廠，工作人員需耗費十多個小時熬煮鳳梨醬，烘乾鳳梨、龍眼乾更要廿四小時以上，接著使用低溫烘焙，讓龍鳳酥呈現自然水果香，想要品嚐這份難得美味的民眾，可電洽內門農會（07-6672161）查詢。
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