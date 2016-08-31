〈南部〉速食店土洋大戰 五福路上開打

2016-08-31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕五福國中旁的五福路上，原來有麥當勞與丹丹漢堡，最近又開了一家肯德基，速食店土洋大戰開打！業者則表示，希望產生集客效應。

三家速食店在同一排的景象，全台很少看到，尤其肯德基又選擇在麥當勞隔壁開新店，兩強相爭，隔兩間店面則是有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡五福店。

台灣肯德基公司回應說，持續規劃在全台展店，地點是以商圈成長潛力，並能滿足主要客群需求為考量。

台灣麥當勞公關部則強調：「對於消費者能有更多元的餐食選擇，抱持開放的態度。」

網友則戲稱，摩斯漢堡、頂呱呱也該加入戰局，讓這裡變成「速食一條街」，但也擔心「五福國中會越來越多胖子嗎？」

中北部民眾談到速食店，不外乎麥當勞、肯德基這類國際品牌，但對南部人來說，丹丹漢堡的平價美食也很具吸引力，菜色除了美式速食店常見的漢堡、薯條，還有麵線、肉羹等本土佳餚，可樂餅、玉米濃湯更被網友大推。

有二十多年歷史的丹丹漢堡，迄今不開放加盟，維持好品質，記者實地觀察，中午時分，丹丹漢堡的顧客絡繹不絕，來客數不輸麥當勞與肯德基。

速食店紛紛選擇在五福國中旁設點，消費者中當然有不少是五福國中師生，但五福路是高雄市主要道路之一，附近又有文化中心，人潮匯集，顧客群其實涵蓋各年齡層。