〈南部〉全市佈建空氣盒子 監測空品
2016-08-31
〔記者洪瑞琴／台南報導〕小兵立大功，台南市與訊舟科技、中研院產官學合作，將於國小、公園與創客空間，佈建二百四十台空氣盒子，預計九月全面上線，民眾可上網查詢，未來連結大數據分析，提供空氣品質監測與改善政策參考。
預計九月上線 民眾可上網查詢
昨日在市府舉行捐贈儀式，秘書長李孟諺表示，空氣盒子與中研院建置雲端平台及後續大數據分析，透過產官學三方合作，共同重視環保，南市大約九月全面上線，市民可透過airbox.tainan.tw查詢全市空氣品質情況，或透過訊舟科技開發的手機APP來觀看周遭空氣品質數值。
空氣盒子這類微型監測器，雖不若官方測站精準，但數據具參考意義，市府透過逐步建置空品監測網與資料視覺化，市民可透過網站及APP觀看即時數據，得知所在區域空氣品質現況，做好自身健康防護。
訊舟科技總經理黃凱澤表示，與六都合作，共捐贈一千三百個，將與中研院持續監控、分析這些大數據，一起改善台灣空氣品質，同時具環境與資訊教育意義，喚醒公民關心生活環保意識。
參與空品監測大數據計劃的中研院博士陳伶志表示，民間社區向善力量大，透過社群合作改善環境之外，也把相關運用的創客精神帶給下一代。
環保局表示，目前環保署在南市有四個空氣品質監測站，可代表大尺度精密數據，但對於小尺度地域性空品資料卻很缺乏，空氣盒子微型監測器正可補足這方面資料，揭露小尺度的即時環境監測數據，未來環保局也會整合環保署測站、空氣盒子的資料，提供更完善的PM2.5開放資料，提供民眾使用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 涉詐領健保費 馬光中醫負責人被訴
- 捷運環狀線列車 義大利出廠囉
- 人生扶手計畫 安置弱勢年缺200萬
- 《土地使用管制規定通盤檢討》林口住宅區 開放宗教、汽車美容業
- 【三年三階段早鳥加碼補助】二行程機車 前二月報廢數倍增
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》成敗轉頭空
李全教離開台南議會了。這一次的重傷，恐怕要告別政壇，也許不會再回來。但是，他會讓人記住，以少勝多的能耐，如何說服他黨成員來歸，言詞技巧、公關能力，定有突出之處，不然怎麼鋪陳順當，不露痕跡到投票日一舉翻…
網友回應
熱門新聞
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- 趙駿亞洪荒無力 胡利險栽跟頭
- 莎娃「沒」網可打 改到NBA實習
- 台灣指標民調 蔡英文不滿度首超滿意度
- 菲律賓通緝大毒梟 遭不明槍手擊斃
- 連續殺貓 陳皓揚遭台大退學
- 美資深官員：美支持台灣拓展國際空間
- 32歲潮吹女王心肌梗塞猝死
- 南市議長補選 誰會出線…
- 樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬
- 暖心！「溫暖冰箱」分享食物、分享愛
- 爆個資外洩 保戶嗆告南山
- 白白回家當賢妻？尪捧上億「安家費」
- 雄影短片 諾蘭致敬動畫大師打頭陣
- 鏗鏘集》在歷史的傷口上重生
- 信義商圈禁菸 最快10月上路
- 深田恭子醉喊沒男人睡不著
- 義大利救6500難民
- 遠距投籃練罰球 魔獸防駭新招
- 賀陳旦：中客確實減少 來台旅客年底仍望破千萬
- 完全執政不可輕忽核心選民
- 亞美當球評 第一次在台灣
- 基本工資下週再審 資方揚言繼續缺席
- 製造業景氣信號終結15藍 轉進黃藍燈
- 全台待售房屋40萬戶 台中逾7萬戶最嚴重
- 班機遭雷射筆照射 全美案例近年激增
- 餿水桶有男嬰屍 餵豬男嚇破膽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet task force to probe Mega Bank
- 中職用球恢復係數增0.019 球多飛9公尺！
- 馬國駐台代表︰展臂歡迎台灣新南向
- 與16歲兒裸體共眠 地方媽媽：我錯了嗎？
- 自由廣場》不是罰了57億就沒事 談兆豐銀的後續挑戰
- 旅外人士評全球最宜居 台灣No.1
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（8/30賽果）
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 創世第一張病床 撿舊衣櫃拼成的
- 法國經濟部長辭職 為角逐總統寶座鋪路
- 拖延多時 俄國總統蒲亭定12月訪日
- 網球》盧彥勳參一腳 喬帥當選理事會會長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉全市佈建空氣盒子 監測空品
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分