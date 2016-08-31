〈南部〉全市佈建空氣盒子 監測空品

2016-08-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕小兵立大功，台南市與訊舟科技、中研院產官學合作，將於國小、公園與創客空間，佈建二百四十台空氣盒子，預計九月全面上線，民眾可上網查詢，未來連結大數據分析，提供空氣品質監測與改善政策參考。

預計九月上線 民眾可上網查詢

昨日在市府舉行捐贈儀式，秘書長李孟諺表示，空氣盒子與中研院建置雲端平台及後續大數據分析，透過產官學三方合作，共同重視環保，南市大約九月全面上線，市民可透過airbox.tainan.tw查詢全市空氣品質情況，或透過訊舟科技開發的手機APP來觀看周遭空氣品質數值。

空氣盒子這類微型監測器，雖不若官方測站精準，但數據具參考意義，市府透過逐步建置空品監測網與資料視覺化，市民可透過網站及APP觀看即時數據，得知所在區域空氣品質現況，做好自身健康防護。

訊舟科技總經理黃凱澤表示，與六都合作，共捐贈一千三百個，將與中研院持續監控、分析這些大數據，一起改善台灣空氣品質，同時具環境與資訊教育意義，喚醒公民關心生活環保意識。

參與空品監測大數據計劃的中研院博士陳伶志表示，民間社區向善力量大，透過社群合作改善環境之外，也把相關運用的創客精神帶給下一代。

環保局表示，目前環保署在南市有四個空氣品質監測站，可代表大尺度精密數據，但對於小尺度地域性空品資料卻很缺乏，空氣盒子微型監測器正可補足這方面資料，揭露小尺度的即時環境監測數據，未來環保局也會整合環保署測站、空氣盒子的資料，提供更完善的PM2.5開放資料，提供民眾使用。