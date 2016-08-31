〈南部〉【觀日台開放 遊客聞名來】二寮推觀光 擬設機動派出所

2016-08-31

〔記者林孟婷／左鎮報導〕左鎮二寮日出美景聞名全台，吸引不少民眾前來左鎮二寮一賞日出美景，也帶動地方觀光，在推動觀光旅遊的同時，也注意到遊客的安全性，新化警分局配合地區觀光活動，規劃設立機動派出所，不僅提升交通順暢也維護地方治安。

台南市政府發展在地左鎮二寮觀光投注千萬經費，建設美輪美奐觀日台，供民眾觀賞日出美景，該觀日台於日前完工開放，假日期間吸引不少遊客前往。

考量遊客安全性，新化警分局規劃機動派出所，結合原有的左鎮區域警網，提升交通管理及維護地方治安能量。

新化警分局分局長黃勝智表示，原岡林派出所現有警力僅有兩名員警，考量駐地安全及警力統合運用，於一○三年起將岡林派出所與左鎮分駐所合計六名警力採合署辦公，在勤務規劃上將巡邏路線延長至岡林、草山里。

黃勝智表示，「二寮觀日台」為南市重要風景區，率分局交通組長、偵查隊長及各單位主管，於「二寮觀日台」實勘，並指示設立機動派出所，包含維護交通安全、受理報案、警政諮詢、為民服務，方便民眾報案即時提供服務，且對於轄區治安提供安定作用。