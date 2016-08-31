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〈南部〉南市文旦賽 麻豆包辦前5名

2016-08-31

〔記者王涵平／新營報導〕台南市文旦評鑑大賽昨日舉行，前五名皆由麻豆拿下，林建良奪得特等獎，市長賴清德今將頒獎表揚獲獎農民。

評鑑活動在市府民治中心南瀛堂舉行，得獎名單為特等獎林建良；頭等獎郭清淵、郭家銘、郭彥宏；優等獎郭秋寶、馮郁文、陳國益、王鉑鈞、李嘉仁；良等獎謝玄昭、黃春枝、陳再雄、許文華、陳進本、謝茂傳、陳俊南、王春華、黃清龍、陳曾美蘭、周龍進、謝李金猜、李天寶、方連樹、陳俊華、吳慶隆。

評審委員昨針對文旦果實外觀、糖度、肉質風味及種子數等四大項進行評分，總成績以七十％果品評鑑加上卅％果園評鑑成績計算，延續去年賽制，農藥殘留檢驗合格才能獲得第二階段果品評鑑資格，要讓消費者吃到健康安心的水果。

優質文旦挑選有撇步

台灣柑橘資深專家、名譽教授呂明雄總講評時表示，優質文旦外觀須具備果實外形勻稱、不歪斜，果皮光滑、毛孔（油胞）細緻等條件，「辭水」後重量約四百至六百公克較佳，剝開後果皮薄且果肉質地細緻，內含種子數需少於一粒，糖度最好在十一度以上。

評審認今年品質特別好

去年文旦冠軍甜度十三度以上，肉質風味也不錯，但受到颱風影響，外觀略有受損，評審認為今年文旦品質特別好，主要是今年三、四月文旦開花期雖受雨害影響，產期略微延遲、著果數低，導致果實普遍較碩大，但果實生長後期氣候得宜，較無受到颱風影響，農友更是細心管理照顧，外觀、品質不輸以往，整體的文旦果肉質地細緻、柔軟多汁、香氣濃郁且入口回甘，口感風味在水準之上。

決賽果品 六成甜度逾11度

特別是五十八位參加決賽的果品，有卅七位的甜度保持在十一度以上，包括甜度十三度以上有十二位，十二至十三度十位，十一度十五位，再加上絕不能有農藥殘留，消費者可安心選購。

特等獎林建良與頭等獎郭清淵、郭家銘、郭彥宏皆來自麻豆，下營農民也拿下優等、良等多個獎項，表現不遑多讓，南市農業局副局長郭伊彬表示，九月三日在南市大東假日農市有南市農會舉辦一連串國產文旦行銷推廣活動，今年文旦數量不多，尚未採購的民眾千萬不能錯過，支持用心的農民，送禮自用兩相宜。

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  • 台南市文旦評鑑大賽結果出爐，南市農業局副局長郭伊彬（右一）呼籲消費者多採購健康安心的南市文旦。（記者王涵平攝）

    台南市文旦評鑑大賽結果出爐，南市農業局副局長郭伊彬（右一）呼籲消費者多採購健康安心的南市文旦。（記者王涵平攝）

  • 台南市文旦評鑑大賽，評審工作歷時三個多小時，市長賴清德今將頒獎表揚獲獎農民。（記者王涵平攝）

    台南市文旦評鑑大賽，評審工作歷時三個多小時，市長賴清德今將頒獎表揚獲獎農民。（記者王涵平攝）

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