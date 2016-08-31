〈南部〉自用住宅地價稅 高市估戶增360元

2016-08-31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年度地價稅將於十一月一日起開徵，由於高雄市一○五年土地公告地價平均調幅為卅二．五二％，推估自用住宅平均每戶約增加三百六十元；課稅地價未超過四○六萬六千元適用基本稅率千分之十者，平均約增加一千一百元。

高雄市稅捐稽徵處表示，如符合自用住宅用地、巷道用地等減免地價稅規定者，請於九月廿二日前，向稅捐稽徵處各分處或至該處網站（https://www.kctax.gov.tw）線上申請，以減輕地價稅負擔。

今年適逢每三年重新規定地價年度，高雄市地價評議委員會於今年一月一日公告，高雄市地價平均調幅為卅二．五二％，因此，地價稅稅負將增加。

高雄市稅捐稽徵處指出，一○五年的累進起點地價為四○六．六萬元，地價總額未超過累進起點地價四○六．六萬元者，按基本稅率千分之十課徵，每超過累進起點地價五倍，增加一個稅率級距，稅率級距從千分之十五至千分之五十五。

稅捐稽徵處估算，今年自用住宅用地地價稅平均約增加三百六十元；課稅地價未超過四○六萬六千元適用基本稅率千分之十者，平均約增加一千一百元，前兩者影響有限，但對於持有面積較大及課稅地價超過四○六萬六千元適用累進稅率者，影響會較大。

稅捐稽徵處表示，今年度地價稅課徵對象，以八月卅一日土地登記簿所記載的所有權人為準，開徵日期為十一月一日至卅日。