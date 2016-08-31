〈南部〉氣爆災戶求償 高市府敗訴判賠

2016-08-31

〔記者黃建華、王榮祥／高雄報導〕發生於前年七月底、震驚社會的高雄氣爆案，造成卅二人罹難、三百多人輕重傷，高雄市府雖再三鼓吹由市府代位興訟向李長榮化工求償，不過，部分災民認為市府也有過失，請求國賠；高雄地院昨審結兩件，判決市府敗訴，應賠償九十多萬元。全案仍可上訴。

原告楊伯祿聆判後強調，賠償金額不是重點，他只是要透過訴訟程序讓外界知道，市府在氣爆事件也應負起過失責任！

高雄市政府新聞局長丁允恭則表示，市府尚未收到判決書，需確認判決理由才能進一步說明；丁允恭同時指出，市府不會迴避應負的責任，提出代位求償方式，是為了減少災民受到冗長訴訟的衝擊，再由法院釐清政府機關與廠商的責任。

高雄地院受理，單純向高雄市政府提告要求國賠的氣爆案件有十一件，其中，災民陳耀彬求償房屋、家具財損與薪資、精神慰撫金約一百廿多萬元；另災民楊伯祿車停路旁受損，求償十萬元。

這兩件氣爆國賠官司，法官都判市府敗訴，認定排水箱涵內之四吋管線施工有便宜行事情況，致管線鏽蝕破損，最後導致其內運送液態丙烯外洩而發生爆炸。市府依《國家賠償法》第三條，應負賠償責任，判賠災民陳耀彬房屋、家具損害四十五萬四千四百一十八元，薪資損失及慰撫金四十一萬五千六百卅八元。另賠償災民楊伯祿汽車損害四萬元。

對於有災民簽立由市府代位興訟求償，又告市府國賠一事，法官則認定「善款是善款，國賠是國賠」，兩件事不能混為一談。高雄地院強調，依《國家賠償法》第三條第一項規定，公有公共設施設置之欠缺，若造成人民財產或生命損害，應負國家賠償責任。

氣爆原因是「排水箱涵內之四吋管線施工有便宜行事情況，致管線鏽蝕破損，導致其內運送液態丙烯外洩而發生爆炸」。排水箱涵為公有公共設施，顯有欠缺，因此判市府敗訴要賠。

若法官依此《國賠法》立法精神來看，外界預料，高雄地院受理十一起氣爆災民提告國賠案件，後續判決結果恐不利高雄市政府。目前已知，今（卅一）日還有五件國賠官司要宣判。