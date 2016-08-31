| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉氣爆災戶求償 高市府敗訴判賠

2016-08-31

〔記者黃建華、王榮祥／高雄報導〕發生於前年七月底、震驚社會的高雄氣爆案，造成卅二人罹難、三百多人輕重傷，高雄市府雖再三鼓吹由市府代位興訟向李長榮化工求償，不過，部分災民認為市府也有過失，請求國賠；高雄地院昨審結兩件，判決市府敗訴，應賠償九十多萬元。全案仍可上訴。

原告楊伯祿聆判後強調，賠償金額不是重點，他只是要透過訴訟程序讓外界知道，市府在氣爆事件也應負起過失責任！

高雄市政府新聞局長丁允恭則表示，市府尚未收到判決書，需確認判決理由才能進一步說明；丁允恭同時指出，市府不會迴避應負的責任，提出代位求償方式，是為了減少災民受到冗長訴訟的衝擊，再由法院釐清政府機關與廠商的責任。

高雄地院受理，單純向高雄市政府提告要求國賠的氣爆案件有十一件，其中，災民陳耀彬求償房屋、家具財損與薪資、精神慰撫金約一百廿多萬元；另災民楊伯祿車停路旁受損，求償十萬元。

這兩件氣爆國賠官司，法官都判市府敗訴，認定排水箱涵內之四吋管線施工有便宜行事情況，致管線鏽蝕破損，最後導致其內運送液態丙烯外洩而發生爆炸。市府依《國家賠償法》第三條，應負賠償責任，判賠災民陳耀彬房屋、家具損害四十五萬四千四百一十八元，薪資損失及慰撫金四十一萬五千六百卅八元。另賠償災民楊伯祿汽車損害四萬元。

對於有災民簽立由市府代位興訟求償，又告市府國賠一事，法官則認定「善款是善款，國賠是國賠」，兩件事不能混為一談。高雄地院強調，依《國家賠償法》第三條第一項規定，公有公共設施設置之欠缺，若造成人民財產或生命損害，應負國家賠償責任。

氣爆原因是「排水箱涵內之四吋管線施工有便宜行事情況，致管線鏽蝕破損，導致其內運送液態丙烯外洩而發生爆炸」。排水箱涵為公有公共設施，顯有欠缺，因此判市府敗訴要賠。

若法官依此《國賠法》立法精神來看，外界預料，高雄地院受理十一起氣爆災民提告國賠案件，後續判決結果恐不利高雄市政府。目前已知，今（卅一）日還有五件國賠官司要宣判。

廣告
  • 獲知氣爆告高雄市政府國賠勝訴，楊伯祿強調賠償金額不是重點，他只是要透過訴訟程序，讓外界知道市府在氣爆事件也應負起過失責任！（記者黃建華攝）

    獲知氣爆告高雄市政府國賠勝訴，楊伯祿強調賠償金額不是重點，他只是要透過訴訟程序，讓外界知道市府在氣爆事件也應負起過失責任！（記者黃建華攝）

  • 圖為氣爆區主要道路交通新規劃，滿意度達7成。（資料照）

    圖為氣爆區主要道路交通新規劃，滿意度達7成。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
茄萣1-4號道今環評 正反意見再槓

茄萣濕地1-4號道路環評因程序違法，遭法院駁回，高雄市府今（卅一）日將重啟環評作業，內政部營建署昨在茄萣區公所大禮堂舉辦「茄萣暫定重要濕地再…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：〈南部〉氣爆災戶求償 高市府敗訴判賠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.