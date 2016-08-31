〈南部〉涉詐領健保費 馬光中醫負責人被訴

2016-08-31

〔記者李立法／屏東報導〕屏東與高雄地檢署去年共同偵辦馬光中醫集團涉嫌詐領健保費案，經雄檢起訴集團負責人黃福祥及多名醫護人員後，屏檢昨天也依詐欺、偽造文書等罪嫌追加起訴黃福祥，並對黃福祥蕭姓妻子在內的七名醫師、行政主管及患者提起公訴，另有一百七十七名醫護人員及病患獲得緩起訴，分別被處以一至十五萬元不等處分金，合計四百七十萬元。

另177人獲緩起訴

屏檢指出，馬光中醫連鎖診所執行長黃福祥及旗下醫師、行政人員，明知未實際就醫不得刷健保 IC卡，但集團部份診所從民國一百年起，就有行政人員及員工自掛比例偏高，疑與醫師聯合看假診衝業績。

檢方查出，黃福祥自一零一年起，指示陳姓及吳姓等各院所行政主管，得覓親友前來衝高業績，詐領健保醫療給付，其中蔡姓等五醫師，未如實看診卻開立不實病歷總計四百餘次。

另外，屏東馬光中醫診所李姓等多位員工及數十名親友，自一零二年起至一零三年中旬，未實際看診卻開立不實病歷共四百餘次；東港馬光中醫診所部分，檢方查出黃福祥與吳姓等多位醫師，共同製作假病歷至少七百次；漢光中醫診所醫護人員製作的假病歷共計六百餘次。