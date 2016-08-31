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〈南部〉百年古厝維修 社會勞動役協助

2016-08-31

〔記者葉永騫／林邊報導〕林邊鄉福記百年古厝因為白蟻入侵造成漏水，預估得花卅萬元維修，所幸三名社會勞動役人員建功，協助修繕百年古厝，只花了十萬元材料費就完成，居民大為佩服。

有一百二十年歷史的林邊鄉福記古厝，因漏水屋頂必須翻修，過去古厝維修都是聘請專業老師傅蔡源和，初估得花卅萬元，恰好福記古厝來了服社會勞動役的三名人員，在蔡源和的帶領下協助修屋頂。

其中，擔任鐵工的黃有城對於修瓦相當有興趣，很快就獲得蔡老師傅的真傳，讓修復工程大幅縮減，預定只要花費三個月就能完成，費用也只要材料費用十萬元。

黃有城說，他為酒駕被罰社會勞動役，到福記古厝工作相當踏實，跟著老師傅學習修理古厝是機緣，從中得知瓦片的堆砌和排列有很多技巧，處處顯現古人的智慧，讓他覺得很有成就感。

永樂村長蔡玉心表示，古厝的維護有一定難度，由於福記古厝曾經維修過，材料早已預先保存，所以維修費用能夠壓到最低，社會勞動役人員的加入，讓古厝保存更添助力。

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  • 林邊百年歷史的福記古厝進行屋頂維修。（記者葉永騫攝）

    林邊百年歷史的福記古厝進行屋頂維修。（記者葉永騫攝）

  • 老師傅帶著服社會役人員進行屋頂修瓦工作。（記者葉永騫攝）

    老師傅帶著服社會役人員進行屋頂修瓦工作。（記者葉永騫攝）

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