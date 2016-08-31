〈南部〉《屏東縣唯一》明正國中教師陳盈吉 獲教部師鐸獎

2016-08-31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明正國中生物老師陳盈吉從小在狀況不斷的家庭長大，但他碰到好老師，發憤苦讀，取得台灣師大碩士學位，如今他認真教學，還到少年法院擔任假日輔導教師，今年獲教育部師鐸獎，是屏東唯一。

三十七歲的陳盈吉來自鹽埔鄉，父母早婚，經常爭吵，家庭經濟也不穩定，但他沒有被打倒，反而在師長鼓勵下，努力爭取機會，學成後回到母校明正國中任教，至今十二年。

以自身經驗 鼓勵犯錯學生

為了幫助和自己相同背景的孩子，陳盈吉到屏東地方少年法院擔任假日輔導教師；他表示，曾經碰到一群網路犯罪的高中生，他以自身經驗，鼓勵他們透過教育自我成長，才能改變人生的路，後來在逛夜市時，碰到其中一個孩子對他說，「聽了老師的話後，所以我幫家裡在夜市做生意了！」

教學風趣 帶領學生思考

明正國中近幾年在全國科展都有不錯表現，陳盈吉出力不少，因而獲選教育部中小學科學指導優良教師，在課堂上，他風趣幽默，喜帶領學生思考，尤其重視實驗等科學探索，讓學生自己想出解決方法。

今年全國有七十二位教育部師鐸獎得主，陳盈吉是屏東唯一得獎者，他說，很感謝一起打拚的夥伴老師們，也很謝謝學生，讓他不斷成長。