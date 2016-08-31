〈南部〉屏東縣鼓勵檢舉違章漏稅 全國首創設獎金
2016-08-31
〔記者侯承旭／屏東報導〕為鼓勵民眾檢舉違章漏稅，屏東縣政府將率全國先例設置檢舉獎金，每人每年最高可領獎勵金五萬元。
每人每年最高可領5萬
屏東縣稅務局公告「屏東縣違章漏稅檢舉獎勵辦法」草案，獎勵民眾檢舉漏稅以維護租稅公平，經查證屬實且罰鍰達一定金額，將以罰鍰的二十％作為獎金，發給檢舉民眾。
罰鍰20％作為檢舉獎金
草案規定，民眾可以書面、言詞、電子郵件等方式提出檢舉，內容包括被檢舉人的姓名、地址、漏稅事實；檢舉人需具名檢舉，並附上聯絡方式與地址，匿名檢舉不受理。
該辦法獎勵的漏稅案件以房屋稅、地價稅、娛樂稅等地方稅為限，檢舉人若具公務員身分，或是稅務員配偶及三等親以內親屬，則不發與獎金。
房屋、地價等地方稅為限
為避免檢舉達人浮濫檢舉，草案並規定同一檢舉人每年的累計獎勵金額度以五萬元為限。已發出的獎勵金，即使檢舉案件經訴願或行政訴訟撤銷處分，獎勵金不予追回。
屏東縣是第一個制定獎勵金檢舉漏稅的縣市，相關草案將送縣議會備查，最快可望於明年起實施，每年編列的獎勵金預算約五十萬元。
最快可望於明年起實施
稅務局長程俊說，稅務人員人力有限，要落實租稅公平，有賴民眾檢舉，任何檢舉案件稅務局都會在期限內進行調查，並將結果通知檢舉人。
程俊強調，地方稅的漏稅案件主要以房屋稅、地價稅為主，單一漏稅案件可能還適用其他處罰，以房屋增建未申報為例，除了須補足房屋稅外，還將移請建管單位調查是否屬違建；若農地蓋工廠，除了涉及逃漏地價稅外，也會移請農政單位調查是否違反農地使用規定。
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