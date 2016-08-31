〈南部〉推廣部落旅遊 申請計畫有獎勵

2016-08-31

〔記者張存薇／台東報導〕推廣部落旅遊有獎勵，原住民族委員會推出「兩個太陽一個月亮部落生活體驗計畫」，歡迎有意願推展部落旅遊產業的合法立案組織申請，期限至九月廿三日。

縣府原住民族行政處指出，由於現階段遊程仍停留在一日旅遊或半日遊，無法落實旅人體驗部落生活，為有效創造旅客人口長時間停留、多在地消費，且能充分享受具原住民族文化的體驗遊程、貼近部落真實生活，邀請部落共同的與規劃設計兩天一夜以上遊程主題。

內容須依部落不同季節農作物產季、慶典或活動，規劃農事體驗、傳統工藝製作等至少三種兩天一夜以上深度體驗活動，並與在地工坊、餐飲、家戶等連結，以完備體驗活動所需各項產業鏈串連。

相關資訓可參考原民會網站（ http://www.apc.gov.tw/），並下載計畫書格式、於九月廿三日前送至縣府審查。