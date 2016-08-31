| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉議員批校園復建慢 東縣教育處︰上課無虞

2016-08-31

〔記者黃明堂／台東報導〕尼伯特風災台東七十三所災校到開學日的復原進度僅及三成，縣議員洪宗楷在臉書開砲，直指教育處長救災復原工作無力，教育處回應反指洪宗楷出身教育界，卻未能了解風災以來學校這麼多教育人員共同努力於重建工作。

洪宗楷在個人臉書指出，劉鎮寧八月十七日還大話開學前一定修復九成風災受損學校，開學日卻又坦言有困難，救災復原工作無力，還搞一大堆有的沒的，教育界敢怒不敢言，「什麼都你在講的，你是來提升台東的教育，還是來統治台東的教育？」

教育處回應說，從未允諾開學前一定完成九成學校復建工程，而是表示目標為開學時所有學校教學活動可正常進行以保障學生受教權，開學日也確實完成各校上課教室能使用無虞，這是所有在第一線教職員工與工程人員共同努力的成果不容抹煞。

教育處說，校園內運動場、校舍屋頂、鐵皮，甚至全校排水系統，以經費數百萬甚至逾千萬的工程而言，要在經費核定後短短二週內全部完成，根本就是不可能的事情。

教育處指洪宗楷出身自教育界，身為民意代表卻未能了解風災以來學校這麼多教育人員共同努力於重建工作，以偏頗之立場不客觀的評論行政單位措施。

廣告
  • 東海國中風災受創，仍在復建中。（記者黃明堂攝）

    東海國中風災受創，仍在復建中。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
茄萣1-4號道今環評 正反意見再槓

茄萣濕地1-4號道路環評因程序違法，遭法院駁回，高雄市府今（卅一）日將重啟環評作業，內政部營建署昨在茄萣區公所大禮堂舉辦「茄萣暫定重要濕地再…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：〈南部〉議員批校園復建慢 東縣教育處︰上課無虞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.