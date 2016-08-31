〈南部〉議員批校園復建慢 東縣教育處︰上課無虞
2016-08-31
〔記者黃明堂／台東報導〕尼伯特風災台東七十三所災校到開學日的復原進度僅及三成，縣議員洪宗楷在臉書開砲，直指教育處長救災復原工作無力，教育處回應反指洪宗楷出身教育界，卻未能了解風災以來學校這麼多教育人員共同努力於重建工作。
洪宗楷在個人臉書指出，劉鎮寧八月十七日還大話開學前一定修復九成風災受損學校，開學日卻又坦言有困難，救災復原工作無力，還搞一大堆有的沒的，教育界敢怒不敢言，「什麼都你在講的，你是來提升台東的教育，還是來統治台東的教育？」
教育處回應說，從未允諾開學前一定完成九成學校復建工程，而是表示目標為開學時所有學校教學活動可正常進行以保障學生受教權，開學日也確實完成各校上課教室能使用無虞，這是所有在第一線教職員工與工程人員共同努力的成果不容抹煞。
教育處說，校園內運動場、校舍屋頂、鐵皮，甚至全校排水系統，以經費數百萬甚至逾千萬的工程而言，要在經費核定後短短二週內全部完成，根本就是不可能的事情。
教育處指洪宗楷出身自教育界，身為民意代表卻未能了解風災以來學校這麼多教育人員共同努力於重建工作，以偏頗之立場不客觀的評論行政單位措施。
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