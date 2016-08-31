〈南部〉飯店業者 拉國際高端旅客

2016-08-31

邀國際行銷整合公司業者踩線

〔記者張存薇／台東報導〕中客團縮減，旅遊業者仍看好台東觀光發展潛力，擬引進國際高端旅客，昨天邀國際行銷整合公司業者到台東踩線，一連走訪公東高工、迦路蘭風景區等東海岸景點，尋找深度旅遊與多元玩法，希望吸引更多國際金字塔頂層的遊客到台東慢遊慢活。

The Gaya Hotel即將進軍台東旅遊市場，總經理江俊嶙指出，台東不能只著眼在國民旅遊市場，餅無法做大，只能淪為削價競爭，旅遊指南《寂寞星球（Lonely planet）》上月才將台東評鑑為亞洲十大旅遊點，必須放眼國際，提早鋪陳才能找到出路，因此邀請專營亞洲高端旅遊主題市場Heavens Portfolio國際行銷整合公司負責人Christine Galle-Luczk到台東，實地走訪台東的美。

Christine Galle-Luczk前天搭普悠瑪火車到台東，走訪舉辦熱氣球、飛行傘活動的鹿野高台、茶園等，昨天先參訪公東高工瑞士傳教士在半世紀前興建的教堂，看到不用柱子的「清水模」建築，讓Christine Galle-Luczk大為驚豔，隨後轉往東海岸、晚間並品嘗原住民美食。好風光。

她說，中國遊客通常人數多，也比較擁擠嘈雜，現在陸客團減少，反而是台東發展國際旅遊市場的契機，台東很廣，也有縱谷、海岸等美景，人情味也十分濃厚，待兩晚都嫌太短，最好能停留三、四天，細細品味。

江俊嶙說，台東包括騎單車、熱氣球、飛行傘等活動都符合國際遊客的需求，再搭配天然美景、原住民文化，未來計畫針對不同客層，提出不同旅遊主題。