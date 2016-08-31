〈南部〉吸引亞洲客 台東縣觀旅處推主題遊程

2016-08-31

國外旅展設獨立攤

〔記者張存薇／台東報導〕五二○後，台東縣中客團旅遊人數約減少卅八％，台東縣今年積極拓展亞洲市場，觀光旅遊處長江慧卿表示，除針對不同國家遊客喜好、鎖定不同主題遊程，到新加坡、日、韓設獨立展攤推廣台東旅遊，也推出加碼好康或贈農特產品配套，目標瞄準亞洲鄰近國家。

江慧卿說，台東縣因自然景觀、人文資源豐富，也不希望「把雞蛋放在同一個籃子裡」，今年一至四月到台東旅遊人數仍成長，但五、六、七月中客團人數比去年同期少了卅八％，因此今年開始積極拓展鄰近國家客源，包括三月到韓國、四月到中國上海，接著到香港、新加坡、馬來西亞參加推介會，也首次在旅展獨立設攤行銷，發現真的很多人都不知道台東。

針對遊客喜好行銷台東

她指出，香港、日本入境台灣遊客每年約一百五十萬人次，但到台東的香港遊客約兩萬多人次、日本一萬多人次，還有很大的成長空間，此外，星、馬遊客對台東美食、小吃特別有興趣、尤其是對釋迦讚不絕口，而香港遊客最愛縱谷線的稻浪與農業、自然手作體驗，九月將到日本東京參加旅展，推廣主題就是日本人最喜歡的溫泉、衝浪。

江慧卿坦言，培養國際觀光客仍需要一段時間，明年也會再鎖定亞洲國家行銷，今年還配合推出「台東感恩有您專案」，不分國籍到台東住宿一晚起即贈農特產伴手禮，「台東好玩卡」也針對前一千名外籍遊客加碼送五天四夜4G預付卡。

此外，針對到台東交通問題，江慧卿表示，除持續向台鐵爭取週五到日加開北東直達普悠瑪號，也爭取香港、台東固定航班，吸引更多國際觀光客。