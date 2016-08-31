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〈台北都會〉改善空污 鍋爐硫氧化物排放標準加嚴

2016-08-31

〔記者謝佳君／台北報導〕台北市政府市政會議昨通過「台北市鍋爐設施程序硫氧化物排放管道排放標準」草案，由現行三百ppm加嚴至五十ppm，成為全國最嚴標準。北市目前列管二○五座鍋爐，其中污染量較大為五十一座重油鍋爐，多為飯店業者或醫院，預計最快年底公布施行，給予業者最長一年半緩衝期，以改善設備及使用低污染燃料。

環保局長劉銘龍表示，硫氧化物是細懸浮微粒PM2.5生成的前驅物質，也是酸雨形成來源之一，主要來自燃料燃燒排放。加嚴硫氧化物排放標準後，預計北市硫氧化物每年可減量一一一公噸、細懸浮微粒減量五‧六公噸。

環保局說，一般家庭、商店多使用瓦斯燒熱水，但飯店、醫院熱水及蒸氣需求量大，使用鍋爐及價格較低廉的重油燃料加熱開水，會產生較大污染。截至今年六月底，北市列管二○五座鍋爐，其中使用天然氣一一一座、柴油四十三座、重油五十一座；而重油、柴油及天然氣的含硫量分別為五千ppm、十ppm、○ppm。

空污噪音防制科長顏伶珍表示，五十一座重油鍋爐分屬廿家業者，包括台灣菸酒公司台北啤酒工場九座、寒舍餐旅四座、文化大學三座等。

劉銘龍指出，若檢查結果超標，可視硫氧化物濃度裁罰十萬至一百萬元，該草案將提報環保署審查核定，預計最快年底公布施行。對於現有業者會給予一年緩衝期，若需埋設天然氣管線，緩衝期最長可達一年半。

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  • 環保局空污噪音防制科長顏伶珍（左）說明重油、柴油及天然氣的含硫量高低。（記者謝佳君攝）

    環保局空污噪音防制科長顏伶珍（左）說明重油、柴油及天然氣的含硫量高低。（記者謝佳君攝）

  • 環保局建議業者鍋爐使用污染量較小的天然氣作為燃料。（環保局提供）

    環保局建議業者鍋爐使用污染量較小的天然氣作為燃料。（環保局提供）

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