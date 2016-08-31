〈台北都會〉建物給水鉛管汰換 每戶最多補助1萬

2016-08-31

公寓大廈共用部分 上限3萬元

〔記者何世昌／台北報導〕為了鼓勵老舊建物汰換屋內給水鉛管，北市府訂定「台北市建築物給水內線鉛管更新補助要點」，凡住戶辦理用水設備內線鉛管汰換更新者，可申請補助，每戶最多一萬元，公寓大廈共用部分補助三萬元，同棟建物補助以一次為限。

都發局建管處正工程司洪德豪指出，北市採用鉛管建物約七萬三一○○棟。建管處長陳煌城說，依「台北市建築物給水內線鉛管更新補助要點」規定，老舊建物申請汰換屋內給水鉛管，補助額度以實際更新管線費用的四十九％為限。

建管處表示，申請補助對象為「私有合法建築物的所有權人」，且同一棟建築物以補助一次為限。但建築物屬公寓大廈者則須依「公寓大廈管理條例」成立管理委員會或推舉管理負責人，並向建管處完成報備程序後，始得由管理委員會主任委員或管理負責人提出申請。

建管處指出，申請程序採二階段方式辦理，申請人得檢具申請書及相關文件，逕向建管處公寓大廈科申辦，相關書表文件格式，可於建管處網站下載。

申請案件經核准後，申請人必須在兩個月內完成改善，並檢送相關事證申領補助款。逾期未請領者，喪失補助款請領資格。詳細資訊可電洽建管處公寓大廈科：（02）2725-8388。