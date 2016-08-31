〈台北都會〉百年戶政展 來看身分證演進

2016-08-31

〔記者何玉華／新北報導〕你知道目前的身分證是第幾代版本嗎？現在的戶籍謄本跟以前又有什麼不同，新北市政府即日起到九月一日在市府大廳舉辦「戶政創新成果展」，讓民眾了解百年來戶政制度的演進。

展出內容有日治時期以來的戶籍登記申請書及戶口清查表、身分證的演變、戶口名簿歷代轉變、戶口調查簿用語對照表、各式文書用具，還有戶籍謄本簿頁、印鑑條、出生證明書、結婚證明書、門牌等的演進樣貌。

三重戶政事務所主任黃許美珠表示，早期的戶口名簿以毛筆謄寫，註記省籍，還有全戶成員的詳細資料，連裹小腳都有「纏足」欄、記錄牛痘或天花疫苗接種的「種痘」欄、「阿片吸食」欄則是否吸食鴉片；「職業」欄的用語也相當有趣，「賣卜」是算命師、「左官」是泥水匠、「花摘」是採花工等。

身分證經六代演變，第一代始自民國卅六年，滿十八歲才能領證，因照相不普遍，以指紋替代，第二代則刪除指紋，增加個人口號，第三代因預防戰爭受傷要輸血，增加血型及家中排行，到第四代被廢除，第五代有本籍跟出生地的差別，第六代已不見本籍欄。