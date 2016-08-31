〈台北都會〉15萬現金丟垃圾車 1小時找回

2016-08-31

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水民眾誤將十五萬現金當垃圾丟入垃圾車，淡水區清潔隊接獲通報後，趕緊比對路線、找出車輛，待車回到據點後，將垃圾卸下一袋袋拆開翻找，首輪未尋獲；第二次分工合作再找，終於在一小時後找回現金，讓民眾感激不已，直說謝謝。

民眾發現誤將現金丟入垃圾車後，騎著機車慌張地在淡海新市鎮繞來繞去，想找垃圾車據點，恰好遇上另條值勤路線的資源回收車駕駛柳明松，才在引領下抵達位於義山里的垃圾轉運點。憑藉「在新生街五十一巷丟垃圾」的線索，清潔隊員串起資訊，找到垃圾車，推估放有十五萬現金的垃圾包在中間位置。

大熱天夏夜，清潔隊員郭金龍、鍾光輝、黃金財、陳振豐、張世良等五人，一袋袋拆開垃圾包翻找。郭金龍說，知道是廿五公升垃圾袋，就先排除了部分，由於抓準是在中間的垃圾，果然一小時後順利尋回現金。

誤丟錢民眾高憲忠說，當下真的好慌張，幾乎是失了神，清潔隊員全程展現專業和團隊精神，讓現金可以迅速找回，滿滿的感謝。面對感謝，陳振豐則謙虛地說，這些都是盡工作上的本分，找回現金後看到當事人鬆了一口氣，這才是最重要的。