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〈台北都會〉貢寮仁里里自購單車 里民免費騎

2016-08-31

〔記者林欣漢／新北報導〕東北角四行政區目前都沒有YouBike，民眾想要騎自行車，除了自行購買，就只能向業者租借，貢寮區仁里里長吳勝福運用環保局清潔競賽獎金，建置四個自行車租借站及五十輛自行車，命名為Super smile bike，供里民免費租借，里民反應都很好。

民政局地方行政科長陳炳仲指出，吳勝福為鼓勵里民多騎自行車，降低碳排放量，五年前利用里環境認證獎金加上自費貼補，購買五十輛自行車，四個自行車租借站也設在社區重要巷口，方便里民租借及歸還。

吳勝福說，免費單車開辦五年，里民租借踴躍，平均一年租借一千二百次，不僅降低二氧化碳排放，也鼓勵里民運動健身，成為里民的重要代步工具，里辦公處負責保養及修繕，車況良好，里民反應佳。

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  • 仁里里長吳勝福（右）運用環保局清潔競賽獎金，建置四個自行車租借站及五十輛自行車，供里民免費租借。（新北市民政局提供）

    仁里里長吳勝福（右）運用環保局清潔競賽獎金，建置四個自行車租借站及五十輛自行車，供里民免費租借。（新北市民政局提供）

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