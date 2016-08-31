| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉軍公教慰問金 台北仍編

2016-08-31

〔記者黃建豪、郭安家／台北報導〕台北市政府明年總預算已通過市政會議，台北市長柯文哲雖強調年金改革是一定要做，但明年仍續編軍公教退休人員年終慰問金與三節慰問金。民進黨市議員周柏雅表示，年終慰問金雖是跟隨中央發放，但三節慰問金不僅市議會一再反對，且沒有法源依據，明顯對一般市民有差別待遇，繼續發放太過離譜。國民黨市議員李新則認為，軍公教對國家穩定的貢獻不能抹煞，即使要使其待遇與勞工平等，也該從提高勞工權益著手，而不是大家一起「均貧」。

台北市長柯文哲表示，年金改革勢在必行，只是說改革的陣痛滿痛苦的，但不改革不行，不改革我們會變成希臘，只是說過程中，「把鵝拔毛叫牠說不准叫，不太可能，鵝一定會叫。」

雖柯文哲一再強調要改革，但北市府明年度仍續編軍公教三節慰問金約一．八億元，軍公教年終慰問金則尚未統籌各局處數據。

北市府人事處表示，發放軍公教慰問金是依規定跟隨中央在做，因此各局處仍有編列。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
柯省長破功？ 明年總預算短差60.51億

台北市政府市政會議昨通過明年度總預算案，歲入預算達一六○八．一億元，歲出預算為一六六八．六一億元，市長柯文哲雖號稱「省長」，但歲入歲出相抵短差六十．五一億元，為二○一三年短差九十四億元後，時隔四年再次…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：〈台北都會〉軍公教慰問金 台北仍編


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.