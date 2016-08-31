〈台北都會〉軍公教慰問金 台北仍編

2016-08-31

〔記者黃建豪、郭安家／台北報導〕台北市政府明年總預算已通過市政會議，台北市長柯文哲雖強調年金改革是一定要做，但明年仍續編軍公教退休人員年終慰問金與三節慰問金。民進黨市議員周柏雅表示，年終慰問金雖是跟隨中央發放，但三節慰問金不僅市議會一再反對，且沒有法源依據，明顯對一般市民有差別待遇，繼續發放太過離譜。國民黨市議員李新則認為，軍公教對國家穩定的貢獻不能抹煞，即使要使其待遇與勞工平等，也該從提高勞工權益著手，而不是大家一起「均貧」。

台北市長柯文哲表示，年金改革勢在必行，只是說改革的陣痛滿痛苦的，但不改革不行，不改革我們會變成希臘，只是說過程中，「把鵝拔毛叫牠說不准叫，不太可能，鵝一定會叫。」

雖柯文哲一再強調要改革，但北市府明年度仍續編軍公教三節慰問金約一．八億元，軍公教年終慰問金則尚未統籌各局處數據。

北市府人事處表示，發放軍公教慰問金是依規定跟隨中央在做，因此各局處仍有編列。