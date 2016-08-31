〈台北都會〉軍公教慰問金 台北仍編
2016-08-31
〔記者黃建豪、郭安家／台北報導〕台北市政府明年總預算已通過市政會議，台北市長柯文哲雖強調年金改革是一定要做，但明年仍續編軍公教退休人員年終慰問金與三節慰問金。民進黨市議員周柏雅表示，年終慰問金雖是跟隨中央發放，但三節慰問金不僅市議會一再反對，且沒有法源依據，明顯對一般市民有差別待遇，繼續發放太過離譜。國民黨市議員李新則認為，軍公教對國家穩定的貢獻不能抹煞，即使要使其待遇與勞工平等，也該從提高勞工權益著手，而不是大家一起「均貧」。
台北市長柯文哲表示，年金改革勢在必行，只是說改革的陣痛滿痛苦的，但不改革不行，不改革我們會變成希臘，只是說過程中，「把鵝拔毛叫牠說不准叫，不太可能，鵝一定會叫。」
雖柯文哲一再強調要改革，但北市府明年度仍續編軍公教三節慰問金約一．八億元，軍公教年終慰問金則尚未統籌各局處數據。
北市府人事處表示，發放軍公教慰問金是依規定跟隨中央在做，因此各局處仍有編列。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
柯省長破功？ 明年總預算短差60.51億
台北市政府市政會議昨通過明年度總預算案，歲入預算達一六○八．一億元，歲出預算為一六六八．六一億元，市長柯文哲雖號稱「省長」，但歲入歲出相抵短差六十．五一億元，為二○一三年短差九十四億元後，時隔四年再次…
網友回應
熱門新聞
- 東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中
- 南市議長補選 誰會出線…
- 浴火兄弟情 水管綁弟揹7樓逃生
- 劉仲敬／香港民族的林中路
- 〈台灣人在世界角落〉嫁妝重量 印度女人悲歌
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 史上最大牛隻竊案 紐西蘭500頭乳牛被偷
- 義大利救6500難民
- 蔡總統：明年食安預算增5成
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 轉換效率20%以上 太陽能費率可加5%
- 長壽怪颱獅子山襲日
- 少奶奶生活太安逸 女星走出豪宅當空姐
- 林智勝1400安 看好蔣砲「全壘打王」
- 創世第一張病床 撿舊衣櫃拼成的
- 寶可夢玩家 合力搶救溺水嬤
- 班長變身少男祈禱 掏錢許願票房破億
- 華南金董事長寶座 傳吳當傑打敗李桐豪
- 獨董有來頭 樂陞話題不斷
- 愛得濃烈 裘莉自爆對50歲小布更...
- 高鐵桃園土地標售 2年跌價近4成
- 傳遭凍結授信 中投︰不增借款餘額
- 俄羅斯電波望遠鏡 發現恆星發出強烈訊號
- 未足額提撥退休金 已開罰20家
- 馬：周污衊我130次 賺百萬通告費 周：馬凸顯無知與幼稚 幸好已卸任
- 促正視中國競爭威脅 半導體大老9/7面見總統
- 伊斯蘭國發言人 在敘利亞被擊斃
- 陳建仁週五訪梵蒂岡 法蘭克福轉機
- 收藏多瑙河之美─匈牙利布達佩斯
- 法國經濟部長辭職 為角逐總統寶座鋪路
- SK海力士 未通過新iPhone認證
- 〈生活停看聽〉麵包機跟風 先確認心意
- 歐盟裁定// 愛爾蘭違法補貼 蘋果須補稅4600億
- 自由廣場》「讓人看得懂」的司法改革
- 簡化來台簽證 明起擴及柬寮緬
- 500大美企 2.1兆美元藏海外
- 催債不成反挨揍 男開7槍洩憤
- 美軍空襲敘利亞 目標很可能是IS發言人
- 陳錦稷請辭富邦金獨董 轉任台灣金獨董
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉軍公教慰問金 台北仍編
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分