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〈台北都會〉柯市府二備金 續編12.5億

2016-08-31

〔記者郭安家／台北報導〕北市府明年度預算案送至市議會審查，雖然國民黨市議員質詢指二備金浮編，但市長柯文哲又編列十二．五億元。國民黨團書記長王欣儀昨表示，她曾函問中央，中央也正面列表哪些項目可編列二備金，但對照日前北市府匡列項目，有些真的是當作小金庫亂用，黨團於預算會期還是會反對。

主計處長梁秀菊表示，北市府編列二備金都是準備性質，遵守預算法規定，因應業務量增加、臨時需要、計畫變更等情形，如面臨極端氣候、緊急傳染疾病等，此外，明年市府要辦世大運，也擔心預算不足以因應。

梁秀菊說，再者，里長也會臨時反映事項、臨時工程改善需求，皆需要二備金支應。

梁秀菊指出，市長有要求各局處核實編列預備金，但總預算案八月底送至議會，但至年底有四個月時間，等到明年編列新年度預算，又要花八個月時間，因此新增計畫將沒有預算可用，需要等一年才可編列預算，二備金則可彈性運用。

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