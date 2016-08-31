〈台北都會〉老福預算 社會局：4年內增45億

2016-08-31

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲去年刪減重陽禮金為市庫年省七億元，但仍引發部分反彈。市府於昨（卅）日舉行重陽節記者會，宣布明年仍不編重陽敬老禮金這種「一次性消費」預算，今年改贈老人「長照系統」當做重陽賀禮；社會局宣示自今年起至二○二○年內將增四十五億元老人福利預算，建設軟、硬體長照網。

柯文哲說，台北市二○一五年底六十五歲以上老人超過十四％，再過五年北市將進入「超高齡社會」，台北市每五人就有一位超過六十五歲，老年人口逐步上升，與其發重陽禮金一人一千五百元一次性消費掉，不如拿去做長照建設比較有效率。

社會局將推出的老人福利建設包括，增加老人多功能日間照護中心十五處，將花廿四億於四年內完成；社區活動據點與共餐點，分別增加八處、一百四十處，預計四年完成，花費四．五億；社區健康整合照護服務「石頭湯計畫」，花一．五億，於今年九月上路，將跨團隊配置藥師、營養師、家庭醫師與居家服務員，掌握社區老人健康狀況；因應失能老人長期照護需求激增，增七．六億補助長照機構；並且補助老人大眾交通運輸免費搭乘，計程車一百元以下十六元、超過一百補助卅二元，鼓勵老人出門。重陽節當日，運動中心、動物園、天文館等文教場所，也開放老人免費入場。

不過，柯文哲也坦言這些福利措施可能難抵老人的「被剝奪感」，因為「拔鵝毛叫牠不准叫，不可能」，更直言老人福利網建構完成日後也會被當做「應該的」，所以福利措施上路後仍會認為敬老金是他們應得的。