〈台北都會〉柯省長破功？ 明年總預算短差60.51億

2016-08-31

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府市政會議昨通過明年度總預算案，歲入預算達一六○八．一億元，歲出預算為一六六八．六一億元，市長柯文哲雖號稱「省長」，但歲入歲出相抵短差六十．五一億元，為二○一三年短差九十四億元後，時隔四年再次出現短差；但編列債務還本八十六億元，可在明年替市府減債六十五．三六億元；歲入預算則相較去年增加○．六五億元，歲出預算增加約六十五．五億元，總預算將送市議會審查。主計處長梁秀菊說，歲出增加在於因應明年世界大學運動會舉辦，而小幅成長四．○八％。

主計處表示，總預算案無需舉債，二○○八年至二○一六年，債務還本均為六十六億元，明年編列債務還本八十六億元，比過去多廿億元，亦是近十年來最高，與特別預算舉債數廿．六四億元相抵，預估明年總預算及特別預算的實際債務可減債六十五．三六億元。

主計處統計，明年歲入編列部分，相較去年微增○．六五億元，主要反映在地價稅、土地增值稅、房屋稅與使用牌照稅共增加卅三．五二億元，教育部體育署補助世大運收入增加十一．七九億元及減列輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金資本四十五億元等增減互抵所致。

世大運 支出增額最高

歲出編列部分，仍以教育科學文化支出編列最多，編列經費達六六八．二一億元，占總體預算比例約四十％，且因世大運相關經費高達六十九．二七億元的緣故，使得項目支出編列額增加數額達卅四．三七億元也是最高；其次為，社會福利支出編列二六三．七六億元，占比十五．八一％；第三多為經濟發展支出編列二二五．二八億元，占比十三．五％；之後依序為社區發展及環境保護支出，占比九．二一％、一般政務支出八％、警政支出七．七六％。

在人事支出方面，共編列約三九八．六七億元，相較去年增加約十五億元，較前年增加約廿三億元，數額逐年增加。

兩支出項目 增加最明顯

相較郝龍斌市府時期，柯市府在社區發展及環境保護支出和經濟發展支出兩項目增加最為明顯，前者因環保局主管提撥勞工退休準備金廿三．八三億元；後者因明年第一果菜批發市場將動工緣故，新增編列二．四五億元，另產發局有意將南港打造為生技產業聚落，因此編列二．三億元用於購置土地。