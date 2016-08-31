〈台北都會〉《土地使用管制規定通盤檢討》林口住宅區 開放宗教、汽車美容業

2016-08-31

〔記者鍾泓良／新北報導〕內政部為了因應林口區發展趨勢，辦理土地使用管制規定通盤檢討，已於廿六日實施。城鄉局表示，通盤檢討兩大重點是強化土地使用、帶狀空間系統管制及放寬建築空間規劃設計，如開放宗教場所、汽車美容業進入住宅區；另外也規範中心、建成商業區內作住宅使用樓地板面積以五十％及六十％比例為上限，讓商業區回歸商業使用。

城鄉局副局長江志成說明，通盤檢討從一○二年十月開始，主要原因是林口區都市計畫採「正面列舉」，只能從事規範的使用項目；因此這次將宗教設施、洗車及汽車美容保養、樓地板面積三百平方公尺以下餐廳納入第二種至第五種住宅區，比照全市性施行細則。

而為避免出現「商業住宅」，這次也規範中心、建成商業區內作住宅使用樓地板面積以五十％及六十％比例為上限。

江志成解釋，未來林口中心、建成商業區做住宅使用，容積率最多就只有兩百五十％及一九二％。

此外，通盤檢討也規範角地的建築基地兩側均應退縮四公尺；刪除不合時宜前院、側院、後院及樓層限制規定，放寬建築空間設計。