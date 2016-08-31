〈台北都會〉善用民力 社會局攜手公益社團

2016-08-31

〔記者何玉華／新北報導〕新北市社會局完成一千一百廿七個人民團體的調查，逾半團體從事社會慈善、老年人權益及社區發展服務，有近四成提供志工服務，社會局計畫與各社團合作，從供給者的角色改變成媒合者，讓人民團體更直接服務民眾。

社會局昨天在市政會議報告「人團增能、社會力大爆發」專案，朱立倫肯定其中所提政府角色的轉變，他表示，政府已由過去「家父長式」轉變成服務者、協調者，主要功能在讓社會動起來、讓資源做有效的力量；「社福力評鑑的方式，只看預算、社工人力等數字，老套、不對」，應要視政府統合運用多少社會資源、結合人民參與多寡，用最有限的資源達到最大的服務。

朱立倫說，社團有很多種類，有的活力十足、有的僅依賴政府補助，政府要輔導人民社團增能、轉型，視各社團的性質做適當的媒合、分配資源，提供參與的管道及機制，且社會資源的來源應該多元，不能光靠政府補助；此外，社團評鑑也應具有指標性，才能讓績優的社團感受到榮譽，並獲得社會各界肯定。