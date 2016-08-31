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〈北部〉疑飲酒過量 上尉噎到未脫險

2016-08-31

〔記者李容萍／桃園報導〕陸軍司令部戰訓處動員組34歲林姓上尉，昨天凌晨於桃園市龍潭營區寢室內被發現疑因飲酒過量嘔吐到地，經營區救護車送往國軍桃園總醫院急救，到院前已無生命跡象，經搶救恢復心跳，仍於加護病房插管救治，尚未脫險。

軍方初步調查指出，林姓上尉疑被嘔吐物噎到，因呼吸道阻塞窒息而神智不清，應屬意外，初判應無自殺疑慮。

昨天有網友在批踢踢爆料，指陸軍司令部戰訓處動員組一名上尉，前天深夜在外餐敘返回營區寢室後，疑因飲酒過量嘔吐噎住呼吸道，並送醫急救。

陸軍司令部上校史順文說，軍方對嗜酒人員及平常有慣性喝酒的同袍都會列冊，林姓上尉並非經常性飲酒，因此沒有加以列管。他說，林於前晚確與幾名軍中好友到中壢朋友居住的社區內飲酒，不料卻發生如此意外。

☆飲酒過量，有害健康☆

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