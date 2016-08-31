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〈北部〉「惡行變全民公敵！」宜縣建議檢舉酒駕給獎金

2016-08-31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕酒駕肇事一再發生，宜蘭縣警局建議中央提高酒駕累犯刑度，也希望道路交通處罰條例增訂檢舉酒駕獎勵辦法，提供檢舉獎金。縣警局交通隊長劉全原說：「將酒駕惡行變全民公敵，才能有效防範。」

蘇花公路14日發生酒駕車禍，造成4死3傷，酒駕案件難以阻絕，縣長林聰賢建議中央修法，加重酒駕罰則。昨天的縣務會議，縣警局長詹永茂進行交通事故分析與防制專案報告，建議提高刑法酒駕累犯刑度，也希望增訂道路交通管理處罰條例檢舉酒駕的獎勵辦法。

交通隊長劉全原補充，道路交通管理處罰條例目前對於在道路危險駕車、行車速度超過規定之最高時速60公里以上、任意以不當方式迫使他車讓道、在行駛途中任意驟然減速或於車道中停車等危險駕駛行為，如民眾檢舉查證屬實，是可以獲得獎勵的。

劉全原指出，酒駕是危險駕駛行為也應鼓勵檢舉，只要列入，其辦法就可由交通部與內政部會同有關機關訂之，也有法源可編列預算，提供作為檢舉獎金，這只是構想，至於如何檢舉、細節如何認定，當然還要再做討論，但透過檢舉應能減少酒駕。

「將酒駕惡行變全民公敵，才能有效防範。」劉全原說，檢舉酒駕的獎勵辦法，就像環保局檢舉烏賊車、空污等辦法一樣，透過獎金讓全民監督，警方就能更有效率地辦案。

此外，縣警局希望刑法也能修訂，讓酒駕累犯者不得易科罰金，還必須服社會勞動或勞役；劉全原表示，因為許多酒駕累犯，認為被抓到只要繳罰金就沒事，所以繼續再犯，希望修法限制讓酒駕累犯，不能只是花錢消災。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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