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〈北部〉興建下水道 地勢高重慶路反淹水

2016-08-31

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市重慶、中原路一帶正進行雨水下水道興建工程，重慶路段部份不久前才剛完工，不料二十七日晚間一場大雨，這處「過去四十年來沒淹過水」的地方竟積水約十公分，還淹進住家，市民代表胡仁順昨邀集相關單位會勘，希望找出淹水原因。

胡仁順說，花蓮縣府施做重慶路雨水下水道幹管工程，主要是要解決雨水排洩及居民淹水之苦，但是自從施作完成後，不但沒解決問題，反而讓相對地勢較高、本來不淹水的重慶路主安里段變成水鄉澤國，居民飽受淹水之苦。他說，居民擔心正在施作的中原、重慶路口是不是施作完畢後更為嚴重，尤其目前正是颱風季節，居民生命財產飽受威脅。

建設處︰兩週內找原因改善

縣府建設處也派員到現場關心，向居民保證兩週內找出淹水原因改善。胡仁順說，二十七日晚間重慶路靠近中原路的路段，也就是雨水下水道剛完成的路段，一場大雨就造成積水，還蔓延到附近住家裡面，住戶向他抱怨：「住了四十年也沒遇過淹水」會勘主要請相關單位盡速處理，重新檢視設計規劃及施作品質，還給居民一個安全的生活環境。

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  • 花蓮市重慶、中原路一帶正在進行雨水下水道興建工程。（記者王錦義攝）

    花蓮市重慶、中原路一帶正在進行雨水下水道興建工程。（記者王錦義攝）

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