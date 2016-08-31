〈北部〉農藥檢驗 花蓮農產九成八合格

2016-08-31

外地蔬果農藥殘留劑量過高

〔記者王峻祺／花蓮報導〕蔬菜農藥殘留檢驗把關不易，花蓮縣目前共分「生化法」及「化學法」二類，蔬菜運銷合作社與動植物防疫所主要把關「在地生產端」，衛生局則抽驗來自外縣市蔬果運銷，截至今年八月底，花蓮農產品合格率達九十八％，但外地蔬果屢屢檢驗出農藥殘留劑量過高情形，承銷商若在時間內無法提供來源證明及快篩結果，恐將裁罰六萬元。

花蓮縣蔬菜運銷合作社果菜市場經理潘文賢說，由花蓮在地農民生產的蔬果，共分二次篩檢步驟，先於產地進行檢驗後，第二次則會在蔬果拍賣前，再做一次「快篩」，約莫廿分鐘至二小時，就能檢測出蔬果是否殘留農藥；另外動植物防疫所人員也會不定期、不定時抽查樣本。

他強調，快篩過程主要以「生化法」檢測，時間短、檢驗範圍涵蓋一百種農藥，而防疫所及衛生局所抽驗用的「化學法」，過程需要七至十天，雖能準確分析出三百一十一種農藥，但缺點就是檢驗時間長，導致殘留農藥蔬果早已銷售，並進入到消費者口中。

花蓮縣動植物防疫所植物防疫股代理股長林松宗說，花蓮在地農友所生產的蔬果，農藥殘留監測管制狀況良好，截至目前合格率達九十八％，僅有少數農友因屢犯違規用藥，或無法提供農藥販售證明並改善者，才會被裁罰一萬五千元。

另有部分蔬果承銷商因被檢驗出外地蔬果農藥殘留劑量過高，而遭裁罰六萬元者；衛生局藥物食品科長陳耀陽表示，倘若抽驗證實蔬果有農藥殘留過量問題，承銷商只要在規定時間內提供快篩及來源證明，抽驗單位都會將結果舉報農政單位，裁罰蔬果來源處。