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〈北部〉支亞干遺址補償金 地主集體拒領

2016-08-31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府去年起試辦對「指定遺址」範圍內私有地發放補償金，一年領一次，是全國唯一有對指定遺址內私有地發補償金的縣市；不過，萬榮鄉支亞干（平林）遺址的地主則是集體拒領，理由是擔心「土地會變政府的」；但縣府強調，發補償金跟土地移轉「完全是兩回事」。

族人擔心拿了錢土地就沒了

支亞干遺址所在地的萬榮鄉西林村，是太魯閣族部落。村長陳添煌說，族人擔心「天下沒有白吃的午餐」，原住民的土地已經夠少了，很多老人家想把祖先的地留給下一代，怕拿了指定遺址補償金「土地變國家」，族人要吃什麼？因此族人多認為「不要拿比較好」。聽到補償金漲二倍，他認為誘因仍不足。

花蓮縣境內共有四處史前遺址，因遺址在考古學術研究具有意義，花蓮縣府依文化資產保存法評定為「縣定遺址」，包括秀林鄉富世遺址、瑞穗鄉掃叭遺址、萬榮鄉支亞干（平林）遺址及富里鄉公埔遺址等四處。

文資法對毀損考古遺址行為人，可處六個月以上五年以下有期徒刑、得併科五十萬元以上二千萬元以下罰金，被批評「只有棒子沒胡蘿蔔」。因此花蓮縣文化局去年訂定「花蓮縣指定遺址公告範圍內私有土地所有權人補償金發給試辦辦法」，每一平方公尺發四點五元，各遺址私有地總面積共十公頃，試辦期三年，是國內第一個、也是唯一有補償的縣市。

花蓮縣文化局統計，去年試辦第一年，地主大多有申請，但支亞干遺址上三十二戶私有地主，僅有一戶申領。由於有地主反應補償金過少，因此今年文化局將補償金額從四點五元提高到九元，為原先的二倍，前天已公告修訂辦法。

縣府︰補償金無關土地移轉

文化資產科長黃微鈞強調，私有地主不會因領了補償金，所有權就移轉給政府；而縣府也將於明年檢討以其他輔導方式來運用經費，希望部落不要誤會縣府的善意。

她說，指定遺址的土地仍容許栽種淺根農作物，水旱作如水稻、玉米、地瓜、檳榔等均可；蓋房子則需提出申請以進行評估；由於地表五十公分以下就有文化層，限制以怪手整地等深層挖掘的行為。

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  • 遺址上栽種的檳榔樹屬淺根作物，不影響遺址文化層。（資料照）

    遺址上栽種的檳榔樹屬淺根作物，不影響遺址文化層。（資料照）

  • 萬榮鄉支亞干（平林）遺址，目前土地作農業使用。（資料照）

    萬榮鄉支亞干（平林）遺址，目前土地作農業使用。（資料照）

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