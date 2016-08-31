〈北部〉支亞干遺址補償金 地主集體拒領
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府去年起試辦對「指定遺址」範圍內私有地發放補償金，一年領一次，是全國唯一有對指定遺址內私有地發補償金的縣市；不過，萬榮鄉支亞干（平林）遺址的地主則是集體拒領，理由是擔心「土地會變政府的」；但縣府強調，發補償金跟土地移轉「完全是兩回事」。
族人擔心拿了錢土地就沒了
支亞干遺址所在地的萬榮鄉西林村，是太魯閣族部落。村長陳添煌說，族人擔心「天下沒有白吃的午餐」，原住民的土地已經夠少了，很多老人家想把祖先的地留給下一代，怕拿了指定遺址補償金「土地變國家」，族人要吃什麼？因此族人多認為「不要拿比較好」。聽到補償金漲二倍，他認為誘因仍不足。
花蓮縣境內共有四處史前遺址，因遺址在考古學術研究具有意義，花蓮縣府依文化資產保存法評定為「縣定遺址」，包括秀林鄉富世遺址、瑞穗鄉掃叭遺址、萬榮鄉支亞干（平林）遺址及富里鄉公埔遺址等四處。
文資法對毀損考古遺址行為人，可處六個月以上五年以下有期徒刑、得併科五十萬元以上二千萬元以下罰金，被批評「只有棒子沒胡蘿蔔」。因此花蓮縣文化局去年訂定「花蓮縣指定遺址公告範圍內私有土地所有權人補償金發給試辦辦法」，每一平方公尺發四點五元，各遺址私有地總面積共十公頃，試辦期三年，是國內第一個、也是唯一有補償的縣市。
花蓮縣文化局統計，去年試辦第一年，地主大多有申請，但支亞干遺址上三十二戶私有地主，僅有一戶申領。由於有地主反應補償金過少，因此今年文化局將補償金額從四點五元提高到九元，為原先的二倍，前天已公告修訂辦法。
縣府︰補償金無關土地移轉
文化資產科長黃微鈞強調，私有地主不會因領了補償金，所有權就移轉給政府；而縣府也將於明年檢討以其他輔導方式來運用經費，希望部落不要誤會縣府的善意。
她說，指定遺址的土地仍容許栽種淺根農作物，水旱作如水稻、玉米、地瓜、檳榔等均可；蓋房子則需提出申請以進行評估；由於地表五十公分以下就有文化層，限制以怪手整地等深層挖掘的行為。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 涉詐領健保費 馬光中醫負責人被訴
- 捷運環狀線列車 義大利出廠囉
- 人生扶手計畫 安置弱勢年缺200萬
- 《土地使用管制規定通盤檢討》林口住宅區 開放宗教、汽車美容業
- 【三年三階段早鳥加碼補助】二行程機車 前二月報廢數倍增
今年底前將成立交通監控中心蘆竹區外來移入人口眾多，因聯外道路不足，又有好市多、台茂等大型商場，車流量大常造成交通壅塞，蘆竹警分局為此計畫成立…
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- 趙駿亞洪荒無力 胡利險栽跟頭
- 莎娃「沒」網可打 改到NBA實習
- 台灣指標民調 蔡英文不滿度首超滿意度
- 菲律賓通緝大毒梟 遭不明槍手擊斃
- 連續殺貓 陳皓揚遭台大退學
- 美資深官員：美支持台灣拓展國際空間
- 32歲潮吹女王心肌梗塞猝死
- 南市議長補選 誰會出線…
- 樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬
- 暖心！「溫暖冰箱」分享食物、分享愛
- 爆個資外洩 保戶嗆告南山
- 白白回家當賢妻？尪捧上億「安家費」
- 雄影短片 諾蘭致敬動畫大師打頭陣
- 鏗鏘集》在歷史的傷口上重生
- 信義商圈禁菸 最快10月上路
- 深田恭子醉喊沒男人睡不著
- 義大利救6500難民
- 遠距投籃練罰球 魔獸防駭新招
- 賀陳旦：中客確實減少 來台旅客年底仍望破千萬
- 完全執政不可輕忽核心選民
- 亞美當球評 第一次在台灣
- 基本工資下週再審 資方揚言繼續缺席
- 製造業景氣信號終結15藍 轉進黃藍燈
- 全台待售房屋40萬戶 台中逾7萬戶最嚴重
- 班機遭雷射筆照射 全美案例近年激增
- 餿水桶有男嬰屍 餵豬男嚇破膽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet task force to probe Mega Bank
- 中職用球恢復係數增0.019 球多飛9公尺！
- 馬國駐台代表︰展臂歡迎台灣新南向
- 與16歲兒裸體共眠 地方媽媽：我錯了嗎？
- 自由廣場》不是罰了57億就沒事 談兆豐銀的後續挑戰
- 旅外人士評全球最宜居 台灣No.1
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（8/30賽果）
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 創世第一張病床 撿舊衣櫃拼成的
- 法國經濟部長辭職 為角逐總統寶座鋪路
- 拖延多時 俄國總統蒲亭定12月訪日
- 網球》盧彥勳參一腳 喬帥當選理事會會長
標題：〈北部〉支亞干遺址補償金 地主集體拒領
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email