〈北部〉鄉代候選人賄選連坐處分 國民黨再罰95萬
九合一選舉涉賄 第三次遭罰
〔記者王錦義／花蓮報導〕一○三年地方九合一選舉，國民黨所提名的花蓮縣秀林鄉民代表候選人王金福因賄選遭判刑二年六月確定，選委會昨召開會議，依據選罷法連坐處分推薦政黨，國民黨花蓮縣黨部被罰九十五萬元，這也是國民黨在同一選舉中因候選人涉賄第三次遭罰款，三次合計三百一十五萬元。
縣黨部主委張逸華說，會依據選委會的裁罰規定繳納罰鍰。縣選委會指出，依據選罷法第一一二條規定，政黨推薦候選人，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，遭判處有罪確定者，按其確定人數，各處推薦的政黨新臺幣五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰。由於國民黨累犯，經監察小組、委員會議裁定通過，處以九十五萬元罰鍰，若有異議，可提出申訴。
國民黨提名的王金福參加一○三年十一月二十九日秀林鄉第一選區鄉民代表選舉，十月中旬以每票一千元的價格，透過配偶及樁腳向選民行賄，約定投票支持王金福，遭警調人員查獲。花蓮地方法院一審依違反選罷法判處二年六個月，褫奪公權四年，王不服上訴；花蓮高分院法官認為賄選敗壞選風，影響選舉公正性與社會風氣，維持原判並定讞。
國民黨累犯 加重處罰
縣選委會收到法院判決後開會討論，依「政黨連坐受罰事件裁罰基準」，政黨推薦候選人參加鄉民代表選舉，裁罰金額為四十五萬元以上；候選人經判刑確定，裁罰最低金額為四十萬元。由於國民黨是累犯，在該次選舉中已累計第三件，因此加重處罰十萬元，加總後共處以九十五萬元罰鍰。
國民黨另兩件受連坐罰，其一為前瑞穗鄉民代表會副主席徐成國，獲國民黨推薦參選花蓮縣第七選區縣議員，被查獲以每票一千元賄選。法院依違反選罷法判處徐成國有期徒刑二年、褫奪公權五年確定，被選委會裁罰一百一十五萬元；第二件則是卓溪鄉民代表候選人張秀春，因賄選、虛偽遷徙戶籍增加選舉權人等違反選罷法，兩罪遭判刑二年六個月，褫奪公權四年，選委會裁罰一百零五萬元。
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標題：〈北部〉鄉代候選人賄選連坐處分 國民黨再罰95萬
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