〈北部〉志工媽媽做背心 讓弱勢童好過冬

2016-08-31

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆長樂里一群裁縫班媽媽，跟著張黃隆節阿嬤學針線活，平時幫家人修修補補，今年集合二十多位志工媽媽，為弱勢小朋友做背心，預計今年要做一百件，讓弱勢童可以溫暖過冬，看著一件件背心陸續完工，這些志工媽媽說，學了裁縫手藝，又可幫忙弱勢童，都很高興。

七十多歲的張黃隆節阿嬤是裁縫高手，年輕時靠裁縫分擔家計，退休後就在長樂社區發展協會裁縫教室，免費教社區民眾縫縫補補，或是將舊衣服改一改變新裝，省下製裝費，甚至家裡的窗簾、沙發椅套都是自己動手做。

長樂社區發展協會理事長陳陽林說，布料等材料由發展協會供應，志工媽媽們裁剪縫製，社區媽媽們有空就來做背心，有些裁縫新手，從穿針線開始學起，打板、裁件到車縫，一步步學起，三個月來，這群媽媽們已做了三十幾件舖棉的背心，阿嬤手，她們做得很工夫，手工很細，車了三層，孩童穿了很溫暖。陳楊林說，目標是年底要做一百件背心，捐給弱勢學童。她們說，學做裁縫手藝，動動手動動腦，還可以助弱勢童，很快樂。