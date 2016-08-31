〈北部〉志工媽媽做背心 讓弱勢童好過冬
2016-08-31
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆長樂里一群裁縫班媽媽，跟著張黃隆節阿嬤學針線活，平時幫家人修修補補，今年集合二十多位志工媽媽，為弱勢小朋友做背心，預計今年要做一百件，讓弱勢童可以溫暖過冬，看著一件件背心陸續完工，這些志工媽媽說，學了裁縫手藝，又可幫忙弱勢童，都很高興。
七十多歲的張黃隆節阿嬤是裁縫高手，年輕時靠裁縫分擔家計，退休後就在長樂社區發展協會裁縫教室，免費教社區民眾縫縫補補，或是將舊衣服改一改變新裝，省下製裝費，甚至家裡的窗簾、沙發椅套都是自己動手做。
長樂社區發展協會理事長陳陽林說，布料等材料由發展協會供應，志工媽媽們裁剪縫製，社區媽媽們有空就來做背心，有些裁縫新手，從穿針線開始學起，打板、裁件到車縫，一步步學起，三個月來，這群媽媽們已做了三十幾件舖棉的背心，阿嬤手，她們做得很工夫，手工很細，車了三層，孩童穿了很溫暖。陳楊林說，目標是年底要做一百件背心，捐給弱勢學童。她們說，學做裁縫手藝，動動手動動腦，還可以助弱勢童，很快樂。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
南寮漁港抓寶熱 警交通疏導
暑假即將結束，手遊「精靈寶可夢」卻熱潮不退，大批玩家湧入新竹市南寮漁港瘋抓寶，連馬路上汽車都深陷其中不可動彈。警方表示，已下載寶可夢雷達（G…
網友回應
熱門新聞
- 東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中
- 南市議長補選 誰會出線…
- 浴火兄弟情 水管綁弟揹7樓逃生
- 劉仲敬／香港民族的林中路
- 〈台灣人在世界角落〉嫁妝重量 印度女人悲歌
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 史上最大牛隻竊案 紐西蘭500頭乳牛被偷
- 義大利救6500難民
- 蔡總統：明年食安預算增5成
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 轉換效率20%以上 太陽能費率可加5%
- 長壽怪颱獅子山襲日
- 少奶奶生活太安逸 女星走出豪宅當空姐
- 林智勝1400安 看好蔣砲「全壘打王」
- 創世第一張病床 撿舊衣櫃拼成的
- 寶可夢玩家 合力搶救溺水嬤
- 班長變身少男祈禱 掏錢許願票房破億
- 華南金董事長寶座 傳吳當傑打敗李桐豪
- 獨董有來頭 樂陞話題不斷
- 愛得濃烈 裘莉自爆對50歲小布更...
- 高鐵桃園土地標售 2年跌價近4成
- 傳遭凍結授信 中投︰不增借款餘額
- 俄羅斯電波望遠鏡 發現恆星發出強烈訊號
- 未足額提撥退休金 已開罰20家
- 馬：周污衊我130次 賺百萬通告費 周：馬凸顯無知與幼稚 幸好已卸任
- 促正視中國競爭威脅 半導體大老9/7面見總統
- 伊斯蘭國發言人 在敘利亞被擊斃
- 陳建仁週五訪梵蒂岡 法蘭克福轉機
- 收藏多瑙河之美─匈牙利布達佩斯
- 法國經濟部長辭職 為角逐總統寶座鋪路
- SK海力士 未通過新iPhone認證
- 〈生活停看聽〉麵包機跟風 先確認心意
- 歐盟裁定// 愛爾蘭違法補貼 蘋果須補稅4600億
- 自由廣場》「讓人看得懂」的司法改革
- 簡化來台簽證 明起擴及柬寮緬
- 500大美企 2.1兆美元藏海外
- 催債不成反挨揍 男開7槍洩憤
- 美軍空襲敘利亞 目標很可能是IS發言人
- 陳錦稷請辭富邦金獨董 轉任台灣金獨董
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉志工媽媽做背心 讓弱勢童好過冬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分