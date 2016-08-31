〈北部〉國民運動中心 11月試營運
2016-08-31
〔記者俞肇福、林欣漢／基隆報導〕基隆市唯一的國民運動中心，歷經包商倒閉，重新招標等風波，興建工程剩下最後一哩路，九月五日進行驗收的複驗工作，若一切順利，九月十日可望點交給教育處，得標廠商將進駐裝潢兩個月，預計十一月起試營運，十二月營運；試營運一個月期間，免費提供體驗設施。
游泳池缺失 已逐一改善
基隆市政府工務處公有建築科科長林彥旻表示，國民運動中心之前會勘有些細節上小缺失，例如一樓游泳池水道旁的熱水池太深，小孩下去容易危險，熱水池邊緣磁磚太過銳利，會造成泳客割傷，這些缺失都已經逐一改善。
林彥旻表示，包商已經將熱水池底部墊高，縮短水池深度，另外將銳利邊緣整修較光滑，水池旁加設把手，讓老人與小孩下水池，不致發生意外。林彥旻表示，九月五日複驗後，使用執照預估也將核發，若無意外應可於九月十日點交完成。
教育處長陳素芬表示，工務處將國民運動中心點交給教育處後，教育處將點交給OT廠商，廠商就可進駐裝潢，為期兩個月，預計十一月起試營運；依照合約，運動中心試營運期間，市民均可進場體驗。
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