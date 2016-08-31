〈北部〉提升夜間安全 58候車亭增LED燈

2016-08-31

〔記者林欣漢／基隆報導〕公車處自三月起至本月底，在五十八座候車亭增設LED照明，提升民眾夜間候車環境，公車處長陳新埤表示，未來會逐年編列經費汰換公車，並在候車亭設置GPS到站顯示器。

根據公車處統計，基隆共有一百四十三座候車亭，但因為沒有照明設施，夜間一片黑漆漆，候車乘客安全堪慮，若遇到下雨等視線不佳的情況，公車司機未注意到有人要搭車，也易導致乘客錯過班車，又要浪費時間苦等。

晚上6點到12點 自行啟動關閉

陳新埤昨天在市務會議上表示，因應市民候車需要，三月已在四十處候車亭增設LED燈，八月再增添十八處，共五十八座，晚上六點到半夜十二點，會自行啟動與關閉，讓夜間搭車民眾有舒適安全的候車環境，後續視需要再行增設。

公車處表示，更新照明的十八處候車亭，分別有婦幼中心（往市區）、武聖街口（往市區）、藍天麗地社區、富景天下、忠聯倉儲（往市區）、培德工家、東信國小、義九路口、明德國中、六堵工業區管理站、東暖新村（往市區）、八堵火車站（往七堵）、八堵橋（往市區）、八堵國小（往四腳亭）、碇內國中（往市區）、八堵國小（往七堵）、八堵加油站（往市區）及水源路。

將汰換28輛大小型公車

另外，中正區新富里長鄭明長、新豐里長王慧童都有反映市公車車體老舊，以及增設GPS到站顯示器等問題，對此，陳新埤表示，每年都有編列經費更換新型公車，今年將汰換二十八輛大小型公車，並陸續規劃設置九十三座GPS公車到站系統顯示器。

陳新埤強調，將逐年視需求持續向公路總局提計畫，除了建置新型候車亭，也會配置智慧站牌，提供公車到站即時資訊，讓民眾有舒適安全的大眾運輸工具，提升整體公車服務品質。