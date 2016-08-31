〈北部〉交部頒金路獎 苗縣府獲2績優

2016-08-31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部昨天頒發一○五年「金路獎」，縣府獲「路況養護」及「橋梁維護」兩項績優獎。代表領獎的副縣長鄧桂菊感謝縣府團隊積極維護道路與橋梁安全，獲得中央肯定，未來縣府團隊將持續努力，提供安全、舒適、優質的用路環境。

路況養護類評比，考核項目包含養護制度、設施維護、景觀維護、檔案管理、用地管理作業、用路人反映及其他相關事項等七項，並抽查路段整體現況乾淨整潔、路面平整、標線清晰、植生撫育及修剪良好等。

縣府運用有限資源人力定期巡查道路，搭配相關系統採電腦Ｅ化處理，對於道路挖掘等各項管理作業造冊管制，另在颱風豪雨等天然災害後，立即辦理道路緊急搶通、搶修作業，成果獲交通部考核委員肯定，獲評績優。

橋梁維護管理評鑑由交通部運輸研究所負責，評比橋梁檢測與維修作業，苗縣除日常巡查外，並委託專業廠商辦理橋梁目視安全檢測，建置完整基本資料，透過現場翔實檢測，確實登錄管理系統；另也針對橋梁基礎不明的橋基進行深度檢測，比對歷年檢測成果，充分掌握橋梁狀況，苗縣橋梁維修構件數量居全國第二，周密的管理維護作業受中央單位肯定，獲得績優。