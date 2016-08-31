| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉受助展望會 單親少女志當社工師

2016-08-31

〔記者許展溢／後龍報導〕苑裡鎮十八歲少女小渟，從小父母離異，常遭同儕嘲笑，變得自卑、沒自信，幸好國小六年級起，小渟接受世界展望會長期關懷，讓她重拾信心，今年考上育達科技大學社工系，立志成為社工師，幫助更多人。

小渟說，她從小在單親家庭長大，常被嘲笑「沒爸爸」，讓她變得自卑、沒自信，幸好小六起在世界展望會社工的陪伴下，開始有了不一樣的生活。

一路陪伴小渟的社工鍾佳純說，小渟接受展望會關懷後，家中經濟不僅舒緩，也讓小渟逐漸重拾自信，從一開始對社工的不信任，後來慢慢卸下心防吐露心裡話，不再壓抑自己，她們後來也鼓勵小渟加入苗濱志工隊，甚至擔任隊長，在一千人的營隊前帶動氣氛，見到小渟的轉變與成長，讓她們欣慰、感動不已。

曾將自己封閉起來的小渟，談到媽媽時，不禁眼眶泛淚地說「真的很謝謝她！」小渟說，雖然母女間曾因某些事，意見不一，但媽媽辛苦工作，是為了讓她及妹妹可以無憂無慮地專心讀書。

小渟表示，展望會就像她第二個家，很感謝社工們及資助人從沒放棄過她，讓她感受強烈的溫暖與愛，因媽媽不斷教導她「受別人幫助，有能力也要幫助別人」，她立志未來也要成為一名幫助弱勢兒童的社工師。

廣告
  • 小渟（中）有感於社工們長期陪伴，並改變她的人生，立志也要當社工師幫助更多人。（記者許展溢攝）

    小渟（中）有感於社工們長期陪伴，並改變她的人生，立志也要當社工師幫助更多人。（記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
南寮漁港抓寶熱 警交通疏導

暑假即將結束，手遊「精靈寶可夢」卻熱潮不退，大批玩家湧入新竹市南寮漁港瘋抓寶，連馬路上汽車都深陷其中不可動彈。警方表示，已下載寶可夢雷達（G…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：〈北部〉受助展望會 單親少女志當社工師


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.