〈北部〉受助展望會 單親少女志當社工師

2016-08-31

〔記者許展溢／後龍報導〕苑裡鎮十八歲少女小渟，從小父母離異，常遭同儕嘲笑，變得自卑、沒自信，幸好國小六年級起，小渟接受世界展望會長期關懷，讓她重拾信心，今年考上育達科技大學社工系，立志成為社工師，幫助更多人。

小渟說，她從小在單親家庭長大，常被嘲笑「沒爸爸」，讓她變得自卑、沒自信，幸好小六起在世界展望會社工的陪伴下，開始有了不一樣的生活。

一路陪伴小渟的社工鍾佳純說，小渟接受展望會關懷後，家中經濟不僅舒緩，也讓小渟逐漸重拾自信，從一開始對社工的不信任，後來慢慢卸下心防吐露心裡話，不再壓抑自己，她們後來也鼓勵小渟加入苗濱志工隊，甚至擔任隊長，在一千人的營隊前帶動氣氛，見到小渟的轉變與成長，讓她們欣慰、感動不已。

曾將自己封閉起來的小渟，談到媽媽時，不禁眼眶泛淚地說「真的很謝謝她！」小渟說，雖然母女間曾因某些事，意見不一，但媽媽辛苦工作，是為了讓她及妹妹可以無憂無慮地專心讀書。

小渟表示，展望會就像她第二個家，很感謝社工們及資助人從沒放棄過她，讓她感受強烈的溫暖與愛，因媽媽不斷教導她「受別人幫助，有能力也要幫助別人」，她立志未來也要成為一名幫助弱勢兒童的社工師。