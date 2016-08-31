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〈北部〉木棧道落差、步道封閉 龍鳳漁港行有礙

2016-08-31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹南鎮龍鳳漁港景觀橋銜接北側堤岸木棧道，有約十公分的高度落差，不便身障遊客；另漁港南側通往假日之森的海濱休閒步道，也封閉施工近一年，遊客抱怨。縣府表示，高度落差問題，將派員了解改善；南側海濱休閒步道則因變更設計，導致工程延遲，預計九月底驗收開放。

縣府︰將改善 海濱步道9月底開放

龍鳳漁港為縣內觀光漁港之一，設有魚貨市場，遊客可前往挑選或品嘗新鮮海產，港區北側設有景觀橋，供遊客欣賞夕陽落日美景，或往北沿堤岸散步。漁港南側的海濱休閒步道，沿海灘闢建，通達假日之森，假日還可欣賞衝浪好手美技表演。

苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春與苗栗縣身障協會理事長林福盛，卻發現景觀橋銜接北側堤岸木棧道，有約十公分的高度落差，輪椅無法直接通過，得繞行約十分鐘才能下到堤岸。兩人轉往南側海濱休閒步道，發現步道仍因施工持續封閉，兩人敗興而歸；呂萬春說，海濱休閒步道封閉近一年，不明白為何會這麼久？

縣府農業處漁業科表示， 景觀橋北側銜接木棧道的高度落差問題，將派員了解改善，在不影響遊客安全的前提下，可增設緩坡板，方便身障遊客。

縣府文化觀光局觀光發展科說，南側海濱休閒步道長約三百八十公尺，原採木材鋪設，但長年海風、鹽水侵蝕，多處毀損，爭取交通部觀光局一千萬元經費重新鋪設，於去年底發包，原訂今年六月完工。

觀光發展科說，但因用地為林務局管轄，林務局對於工程設計審核嚴格，要求保持原有生態，因此一度變更設計，導致工程延遲，目前進度已達九成，近日內可完工，預計九月底驗收完成再度開放。

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  • 龍鳳漁港南側的海濱休閒步道，仍因工程施工持續封閉。（記者彭健禮攝）

    龍鳳漁港南側的海濱休閒步道，仍因工程施工持續封閉。（記者彭健禮攝）

  • 苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春與苗栗縣身障協會理事長林福盛，發現龍鳳漁港景觀橋銜接北側堤岸木棧道，有約十公分的高度落差，輪椅無法直接通過。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春與苗栗縣身障協會理事長林福盛，發現龍鳳漁港景觀橋銜接北側堤岸木棧道，有約十公分的高度落差，輪椅無法直接通過。（記者彭健禮攝）

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