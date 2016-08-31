〈北部〉苗縣府促塗銷2路段 頭份停車收費卡住
公所︰亟須改善路段 不能塗銷
〔記者許展溢／頭份報導〕頭份市公所推動路邊停車收費政策，原預定七月實施，但迄今仍未上路。公所指因縣府來函要求塗銷建國、信東路段已畫好的停車格，導致計畫大亂；業務承辦的縣府工務處道路管理科長林釗群則回應，公所未經核准便偷跑劃設，才發文要求改善。
縣府︰公所未經核准偷跑劃設
市公所主秘徐麗君表示，公所於去年著手計畫，今年三月開始劃設停車格，也多次與地方協調，市長徐定禎在縣府道安會報中，已非常詳細說明，若縣府認為信東、建國路有重大原因，不應劃設，應該立即提出，而不是公所劃設後才要求塗銷，強調公所一切依合法程序進行。
徐麗君指出，尤其信東、建國路兩路段車流量多、最易壅塞，是亟須改善區域，縣府卻偏偏要求將這兩路段停車格塗銷，根本毫無邏輯。
「不可能塗銷！」徐定禎說，公所花了約一百七十萬元劃設停車格，若塗銷豈不浪費公帑，甚至會挨批沒信用，讓政府機關失去公信力。
徐定禛強調，「施政不能只是討好少數民意」，路邊停車收費主要目的是「改善交通」，非賺錢，他舉例苗栗市實施路邊停車收費後，解決路邊停車格長期被霸占，及並排停車等情形，進而改善交通亂象。
林釗群說，依程序公所應先經縣府核定才能劃設，但未經同意卻擅自施作，完全是偷跑。要求塗銷建國、信東路是有部分鄉親反映，建國路上有建國國小、國中及多家補習班，劃設停車格會造成家長接送學生不便，加上頭份交流道下往建國路車流量多， 車道如縮減會有閃避問題，用路人也無法利用路肩閃躲；信東路上有多間老舊建築物，一樓大多為室內停車處，如在門口劃設停車格，住戶會無法出入。
工務處副處長古明弘則表示，要與民眾有共識，政策才能進行，但仍會尊重頭份市公所想法；縣府會繼續協商，讓雙方能達成共識。
看更多！請加入自由時報粉絲團
暑假即將結束，手遊「精靈寶可夢」卻熱潮不退，大批玩家湧入新竹市南寮漁港瘋抓寶，連馬路上汽車都深陷其中不可動彈。警方表示，已下載寶可夢雷達（G…
- 東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中
- 南市議長補選 誰會出線…
- 浴火兄弟情 水管綁弟揹7樓逃生
- 劉仲敬／香港民族的林中路
- 〈台灣人在世界角落〉嫁妝重量 印度女人悲歌
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 史上最大牛隻竊案 紐西蘭500頭乳牛被偷
- 義大利救6500難民
- 蔡總統：明年食安預算增5成
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 轉換效率20%以上 太陽能費率可加5%
- 長壽怪颱獅子山襲日
- 少奶奶生活太安逸 女星走出豪宅當空姐
- 林智勝1400安 看好蔣砲「全壘打王」
- 創世第一張病床 撿舊衣櫃拼成的
- 寶可夢玩家 合力搶救溺水嬤
- 班長變身少男祈禱 掏錢許願票房破億
- 華南金董事長寶座 傳吳當傑打敗李桐豪
- 獨董有來頭 樂陞話題不斷
- 愛得濃烈 裘莉自爆對50歲小布更...
- 高鐵桃園土地標售 2年跌價近4成
- 傳遭凍結授信 中投︰不增借款餘額
- 俄羅斯電波望遠鏡 發現恆星發出強烈訊號
- 未足額提撥退休金 已開罰20家
- 馬：周污衊我130次 賺百萬通告費 周：馬凸顯無知與幼稚 幸好已卸任
- 促正視中國競爭威脅 半導體大老9/7面見總統
- 伊斯蘭國發言人 在敘利亞被擊斃
- 陳建仁週五訪梵蒂岡 法蘭克福轉機
- 收藏多瑙河之美─匈牙利布達佩斯
- 法國經濟部長辭職 為角逐總統寶座鋪路
- SK海力士 未通過新iPhone認證
- 〈生活停看聽〉麵包機跟風 先確認心意
- 歐盟裁定// 愛爾蘭違法補貼 蘋果須補稅4600億
- 自由廣場》「讓人看得懂」的司法改革
- 簡化來台簽證 明起擴及柬寮緬
- 500大美企 2.1兆美元藏海外
- 催債不成反挨揍 男開7槍洩憤
- 美軍空襲敘利亞 目標很可能是IS發言人
- 陳錦稷請辭富邦金獨董 轉任台灣金獨董
標題：〈北部〉苗縣府促塗銷2路段 頭份停車收費卡住
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email