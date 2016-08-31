〈北部〉苗縣府促塗銷2路段 頭份停車收費卡住

2016-08-31

公所︰亟須改善路段 不能塗銷

〔記者許展溢／頭份報導〕頭份市公所推動路邊停車收費政策，原預定七月實施，但迄今仍未上路。公所指因縣府來函要求塗銷建國、信東路段已畫好的停車格，導致計畫大亂；業務承辦的縣府工務處道路管理科長林釗群則回應，公所未經核准便偷跑劃設，才發文要求改善。

縣府︰公所未經核准偷跑劃設

市公所主秘徐麗君表示，公所於去年著手計畫，今年三月開始劃設停車格，也多次與地方協調，市長徐定禎在縣府道安會報中，已非常詳細說明，若縣府認為信東、建國路有重大原因，不應劃設，應該立即提出，而不是公所劃設後才要求塗銷，強調公所一切依合法程序進行。

徐麗君指出，尤其信東、建國路兩路段車流量多、最易壅塞，是亟須改善區域，縣府卻偏偏要求將這兩路段停車格塗銷，根本毫無邏輯。

「不可能塗銷！」徐定禎說，公所花了約一百七十萬元劃設停車格，若塗銷豈不浪費公帑，甚至會挨批沒信用，讓政府機關失去公信力。

徐定禛強調，「施政不能只是討好少數民意」，路邊停車收費主要目的是「改善交通」，非賺錢，他舉例苗栗市實施路邊停車收費後，解決路邊停車格長期被霸占，及並排停車等情形，進而改善交通亂象。

林釗群說，依程序公所應先經縣府核定才能劃設，但未經同意卻擅自施作，完全是偷跑。要求塗銷建國、信東路是有部分鄉親反映，建國路上有建國國小、國中及多家補習班，劃設停車格會造成家長接送學生不便，加上頭份交流道下往建國路車流量多， 車道如縮減會有閃避問題，用路人也無法利用路肩閃躲；信東路上有多間老舊建築物，一樓大多為室內停車處，如在門口劃設停車格，住戶會無法出入。

工務處副處長古明弘則表示，要與民眾有共識，政策才能進行，但仍會尊重頭份市公所想法；縣府會繼續協商，讓雙方能達成共識。