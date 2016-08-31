〈北部〉南寮漁港抓寶熱 警交通疏導

2016-08-31

〔記者王駿杰／新竹報導〕暑假即將結束，手遊「精靈寶可夢」卻熱潮不退，大批玩家湧入新竹市南寮漁港瘋抓寶，連馬路上汽車都深陷其中不可動彈。

警方表示，已下載寶可夢雷達（GO RADAR），透過網路即時掌握寶可夢出現地點，若發現人潮激增，將立即啟動「交通快打機制」，指揮線上勤務人員適時實施交通管制。

其中南寮街（新港一路至南寮街）路口會以交通錐、改道牌等分隔人車，並由巡邏員警及民力疏導交通，避免巷弄、港區塞車。

東大路段入港車流回堵時，將於東大路與榮濱路口引導台六十八快速道路往東大路方向車輛，直行前往天府路，禁止大量車流右轉駛入東大路段。

離開港區車流量增加時，則在東大路與海濱路口，引導車輛沿東大路右轉海濱路，再左轉天府路，以銜接榮濱路，疏導車潮。