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〈北部〉關西石光里 水溝不通近20年

2016-08-31

〔記者黃美珠／關西報導〕有水溝卻近廿年無法通！新竹縣關西鎮石光里七鄰卅戶住在一一八號縣道南側住戶，昨天向關西鎮代會主席劉德樑陳情，怒指當年拓寬道路設計錯誤，導致門前水溝不通。

新竹縣政府工務處養護科長戴志君表示震驚，他說，水溝近廿年不通，是首次聽說。昨天下午勘查後決定，約三百公尺長不通的水溝必須打通，往關西的東側直接連通附近的水利圳，往竹北西端的則加做陰井以利排水。

劉德樑說，民國八十七年間，一一八號縣道關西石光段拓寬，工程的發包、設計都是省公路局所做，縣府只是接管養護而已，並非縣府的錯。住戶為了阻隔門前臭氣，自己花錢弄了三種不同材質的水溝蓋，依舊無法阻絕。

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  • 新竹縣關西鎮石光里居民為了阻擋臭水溝的臭氣，用一層層不同材質的水溝蓋，自力救濟。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮石光里居民為了阻擋臭水溝的臭氣，用一層層不同材質的水溝蓋，自力救濟。（記者黃美珠攝）

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